O ohrožení svých plic nevědí statisíce Čechů. Rakovinu může způsobit i práce

Důvody, proč stojí krabička opět o několik korun víc, Deníku vysvětlil mluvčí předního výrobce tabákových výrobků Japan Tabacco International (JTI) Jiří Sochor. „Na vině je stále rostoucí sazba daně z tabáku. Pro letošní rok se má zvednout o čtyři koruny. Za poslední tři roky se tak průměrná cena zvedla o 25 korun,“ osvětlil Sochor.

Jedna krabička cigaret nyní stojí v rozmezí od 120 do 140 korun.

Přestat chtějí hlavně mladí

Tento skokový nárůst vede mnoho Čechů k myšlence, že s tímto zlozvykem přestane. Plyne to například z dat studie NAUTA. V ní se uvádí, že během roku 2021, kdy začala cena cigaret strmě stoupat, přemýšlelo o skoncování s tímto zlozvykem přes 30 procent kuřáků.

Nejvíce těch, kteří chtěli s kouřením „seknout“, bylo ve věkové skupině od 15 do 24 let. Podařilo se to však jen necelému půldruhému procentu z nich. Nejvyšší snahu zanechat kouření mají lidé s vysokoškolským vzděláním, s nižším vzděláním toto úsilí klesá.

Mladí si rakovinu z kouření nepřipouštějí. Vadí jim ale zápach z úst

Přístup dvou třetin současných kuřáků ke kouření zůstává beze změn, víc než pětina lidí ale udává, že kouří méně. V současné době podle zmíněné studie kouří klasické cigarety denně 22 procent mužů a 13 procent žen. Podle Státního zdravotnického ústavu v poslední době počet kuřáků mírně klesá.

Nahřívaný tabák táhne

Co však neklesá, je počet lidí, kteří klasickou cigaretu vyměňují za náhradu v podobě nahřívaného tabáku. Potvrzuje to například ředitel oddělení vnějších vztahů společnosti Philip Morris ČR Petr Šebek.

„Od roku 2017, kdy jsme v České republice uvedli na trh naše zařízení na nahřívání tabáku IQOS, na něj k polovině minulého roku přešlo už více než 530 tisíc dospělých uživatelů, z nichž přibližně 350 tisíc díky tomu zcela přestalo s kouřením cigaret,“ uvedl Šebek.

Za přechodem zástupce tabákového výrobce vidí nejenom stoupající cenu cigaret, ale i touhu lidí kouřit „zdravěji“. „V porovnání s klasickými výrobky ke kouření představují bezdýmné nikotinové výrobky řadu důležitých benefitů pro dospělé uživatele, jejich okolí i společnost jako celek,“ míní Šebek.

S jeho slovy však nesouhlasí ředitelka Státního zdravotnického ústavu Barbora Mocková. „Důležitou skutečností, na kterou je třeba upozornit, je fakt, že zdraví škodlivým účinkům tabákových výrobků jsou vystaveni také ti, kteří užívají elektronické cigarety a zahřívané tabákové výrobky. Mnozí se přitom mylně domnívají, že pokud nekouří přímo tabák v podobě cigaret, doutníků či dýmky, tak vlastně nedělají pro své zdraví nic špatného. To je ale velký omyl,“ upozornila Mocková. „I náplň pro elektronické cigarety totiž většinou obsahuje až 20 procent nikotinu,“ dodala.

I v případě výrobcem deklarovaného nulového obsahu nikotinu se tak při zahřátí e-liquidu částečně rozkládají látky jako glycerol a propylenglykol a další chemikálie. V aerosolu některých elektronických cigaret byly v minulosti zjištěny i zdraví škodlivý trimethylpyrazin, formaldehyd, těžké kovy a další škodlivé látky.

Hurá do Polska

Co se týče klasických cigaret, lidé podle zástupce JTI Sochora přecházejí postupně ze segmentu střední cenové hladiny na tu nejspodnější. Popřípadě si pro cigarety jezdí do zahraničí, nejčastěji do Polska. Zde člověk díky nižší spotřební dani zaplatí za jednu krabičku v průměru i o 40 korun méně než v Čechách.

„Zatímco nyní se pro cigarety k nám vyplatí jezdit například Němcům, tak Češi kupují polské cigarety. Na vzestupu jsou i falešné cigarety,“ popsal Sochor.

Zázračná léčba pro častý druh rakoviny? Plíce zachraňuje imunoterapie

Současná situace na trhu s tabákovými výrobky v České republice tak začíná stále více zatěžovat práci celníků.

„Míra daňového zatížení tabákových výrobků v České republice a oslabení kurzu polského zlotého vůči české koruně zapříčinily stav, kdy tabákové výrobky pořizované na legálním trhu v Polsku jsou v kontextu s koncovou prodejní cenou shodných tabákových výrobků na trhu v České republice cenově výhodnější o desítky procent. Čeští zákazníci tak míří v rámci nákupů do Polska nejen za levnými potravinami, ale i za levnými tabákovými výrobky,“ informovala mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová.

Kolik si může přivézt člověk cigaret přes hranice a nepodléhá clu (ze států EU)



- 800 ks cigaret,

- 200 ks doutníků

- 400 ks doutníčků (cigarillos a doutníky o maximální hmotnosti 3 g / ks)

- 1000 g tabáku ke kouření a

- 250 g zahřívaných tabákových výrobků.