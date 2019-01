Náchodsko - Před krajskými volbami se Náchodský deník ptá starostů: Čím vašemu městu existence kraje prospívá a na co by se měl více zaměřit? Odpovídá Eva Mücková, starostka Meziměstí.

Starostka meziměstí Eva Mücková. | Foto: Archiv

„Dříve jsme jezdili na jednání do Náchoda, dnes do Hradce. Je to pro nás větší náročnost po stránce časové ale i finanční. Úřady se nám spíše vzdalují, než aby byly pro občana dostupnější."

Oceňuje, že kraj opravil cestu z Meziměstí do Teplic, která zvýšila bezpečnost účastníků silničního provozu, a že začala opravu komunikace přes Pasa. Upozorňuje však, že ve velmi špatném stavu začíná být silnice z Broumova až na státní hranici v Meziměstí. „Vážím si postoje pana hejtmana v záležitosti průzkumu a těžby břidlicových plynů, což ale nemohu říci o krajských úřednících. Státní správa a samospráva by v důležitých záležitostech měly být zajedno," míní starostka. Dodává: „Kraj by se měl zaměřit především na potřeby občanů, zajistit jim kvalitní zdravotnickou péči, školství, dopravní obslužnost a nadále podporovat zaměstnanost v regionu. Od toho se pak odvíjí vše ostatní. Některé kroky už byly učiněny, spoustu jich ale kraj ještě musí udělat."