Kraj vyhlásil tendr na dopravce

Královéhradecko - Kraj hledá autobusové dopravce, kteří v letech 2020 až 2030 zajistí přepravu na jeho území. Proto tento týden vyhlásil miliardový tendr.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Aleš Vaníček

Hodnota tendru na autobusovou dopravu v kraji při maximálním rozsahu a nabídkových cenách může dosáhnout 7,7 miliardy korun za deset let. Nabídky je možné podávat do 16. ledna příštího roku. Hodnoceny budou podle ekonomické výhodnosti, tedy poměru kvality a ceny. Vedení kraje předpokládá, že by smlouvy s vítězi mohlo uzavřít na přelomu března a dubna 2019, aby dopravci měli na přípravu více než rok. Novinářům to řekl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček.

„Od nových smluv s doprav-ci si slibujeme hlavně zkvalitnění poskytovaných služeb, abychom mohli k využívání veřejné dopravy přesvědčit větší část veřejnosti,“ uvedl.

Kraj počítá s nasazením 248 autobusů, jejichž průměrné stáří nesmí přesáhnou šest let. Součástí zadávacích podmínek jsou mimo jiné i požadavky na minimální počet nízkopodlažních vozidel, jejich vnitřní teplotu a čistotu, lepší informační servis ve vozech i na zastávkách, připojení k wi-fi v autobuse nebo požadavky na odbavení cestujících i pomocí bankovních karet. Autobusy by měly mít elektronické informační panely uvnitř i zvenčí vozidel, aby cestující měli dostatek informací.

Dopravci však v ceně nově nebudou kalkulovat poplatky za vjezdy na autobusová nádraží. „Nádraží jsou vesměs ve vlastnictví obcí a s nimi to budeme řešit individuálně,“ uvedl náměstek Červíček. Toho, že by si vlastníci nádraží účtovali přemrštěné náklady, se prý vedení kraje neobává.

Zakázka je rozdělena do osmi částí, jimiž jsou Broumovsko, Náchodsko, Novoměstsko, Rychnovsko, Trutnovsko, Královédvorsko, Hradecko a Jičínsko. „Osm oblastí - osm nabídek,“ vysvětlil Martin Červíček. V každé oblasti tak podle jeho slov může dopravu zajišťovat jiný dopravce.

Zajištění autobusové dopravy bude mít přesah i na území sousedních krajů - Pardubického, Libereckého a Středočeského.

V letošním roce má Královéhradecký kraj na autobusovou dopravu 370 milionů, v příštích letech však počítá s částkou 436 až 466 milionů korun bez daně. Navýšení je dáno změnou nákladů dopravců, mimo jiné i růstem mezd.

Konec provizoria

V současné době veřejnou linkovou dopravu v kraji zajišťuje celkem dvanáct smluvních dopravců na základě smlouvy v režimu jednacího řízení bez uveřejnění.

„Jde ovšem o provizorium pro přechodné období,“ upozornilo vedení kraje.

Kraj tento tendr připravoval už v roce 2015, aby zajistil dopravce na desetileté období od ledna roku 2017. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale v roce 2016 pozastavil předběžným opatřením pokračování v tendru v hodnotě okolo 5,5 miliardy korun a v roce 2018 jej s definitivní platností zrušil,“ vysvětlil Martin Červíček.

Nynější kraj zakázku připravoval osmnáct měsíců.