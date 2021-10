Už dnes odpoledne začínají volby do Poslanecké sněmovny. V Královéhradeckém kraji kandidují zástupci celkem 17 politických uskupení. Deník se zeptal lídrů těch stran a koalic, které mají podle dřívějších průzkumů šanci uspět, jakým pro region důležitým tématům by se ve sněmovních lavicích chtěli věnovat.

Jednoznačně nejčastěji zmiňují politici dostavbu dvou východočeských dálnic a další dopravní stavby. „Můžeme garantovat, že do pěti let v kraji zprovozníme 31 kilometrů nových obchvatů a skoro 80 kilometrů nových dálnic,“ říká jednička kandidátky hnutí ANO Klára Dostálová. Dokončení dálnic zmiňují i lídři dalších favoritů voleb. Martin Jiránek z koalice Piráti a Starostové, Ivan Adamec z koalice Spolu nebo Vladimíra Lesenská z SPD. „Určitě bych se chtěl věnovat urychlení výstavby dálnic D11 a D35, kdy především u D11 je zásadní zpoždění. Oproti Polákům budeme mít dostaveno, když vše půjde dobře, o 5-6 let později,“ vyčítá současný stav poslanec Jiránek (Piráti). „Opomenout nelze ani omezování spojů v železniční dopravě v okrajových oblastech kraje,“ připomíná další dopravní téma Lesenská (SPD). I pro lídra koalice Spolu Ivana Adamce jsou dopravní témata klíčová. Kromě již zmíněných věcí volá také po změně způsobu financování oprav silnic II. a III. třídy ze strany státu.

Kraj trápí i stárnutí populace

Jako další velké regionální téma zmiňuje Adamec (ODS) sociální oblast. Královéhradecký kraj má dlouhodobě nejstarší populaci v zemi a ze statistických dat je zcela zřejmé, že počet seniorů se bude i nadále výrazně zvyšovat. „Již nyní víme, že budeme v nadcházejících letech potřebovat další kapacity cca 3000 lůžek v pobytových službách,“ říká Adamec a dodává, že zřízení tolika lůžek stát není schopen profinancovat. Jako řešení proto nabízí vstup komerčních subjektů do výstavby nových pobytových zařízení a posílení terénních, odlehčovacích i hospicových služeb a realizace legislativních změn, které zjednoduší proces získání podpory pro rodiny, které pečují o své seniory doma. Se stárnutím populace souvisí i otázky zdravotnictví. „V regionu máme podstav lékařů a lékařek a dalšího zdravotního personálu,“ popisuje další problém, kterému by se chtěl ve sněmovně věnovat, lídr druhé z koalic Martin Jiránek. Recept na tento problém nabízí Vladimíra Lesenská. „Je třeba, aby stát podporoval lékařské fakulty, aby mohly přijímat více uchazečů,“ tvrdí lídryně SPD. Hnutí ANO pak akcentuje projekty na modernizaci krajských nemocnic, které se podařilo v posledních letech pomalu rozjet a měly by pokračovat i v dalších letech.

Odpovídali lídři stran pro Královéhradecký krajZdroj: Deník

Školství, bydlení, podpora podnikání

Kromě dopravy, sociální oblasti a zdravotnictví uvedli lídři čtyř nejsilnějších volebních uskupení jako priority změny ve školství, zjednodušení podnikání a snížení byrokracie živnostníkům a firmám nebo zvýšení dostupnosti bydlení například podporou výstavby bytů.

Pro euro není nikdo, proti NATO jen KSČM

Kromě krajských témat odpovídali krajští lídři celkem osmi politických stran a koalic i na otázky celostátní. Ani jeden z osmi lídrů se nepřihlásil k tomu, že by Česká republika měla v nejbližších pěti letech přijmout euro. Většinová shoda panovala i na dalších klíčových otázkách. Vystoupit z NATO chce pouze lídr KSČM Zdeněk Ondráček, více zdanit prázdné byty chce jediný Jan Birke z ČSSD, pro to, aby stát dotoval koupi elektromobilu je pouze Klára Dostálová z hnutí ANO a Ivan Adamec z ODS je zase osamocený v názoru, že by si neočkovaní lidé měli platit všechny testy na covid sami. Tři kandidáti pak navrhují zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Jde o už zmíněné lídry SPD a KSČM a také lídra Trikolory, Svobodných a Soukromníků Miroslava Havrdu. Jan Birke (ČSSD) a Martin Jiránek (Piráti) zase jako jediní prosazují možnost volit po internetu.

Lídři politických uskupení odpovídali na celkem 25 klíčových otázek pro další vývoj České republiky. Deník oslovil osm lídrů stran a koalic,které mají alespoň minimální reálnou šanci dostat se po víkendových volbách do Poslanecké sněmovny. Politici měli na výběr jen ze dvou možných odpovědí ANO a NE. V Královéhradeckém kraji odpovídali Klára Dostálová (ANO), Ivan Adamec (Spolu), Martin Jiránek (Piráti a Starostové), Vladimíra Lesenská (SPD), Jan Birke (ČSSD), Zdeněk Ondráček (KSČM), Tomáš Jarkovský (Přísaha) a Miroslav Havrda (Trikolora, Svobodní, Soukromníci).