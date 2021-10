"V okrese Náchod je asi deset chovatelských organizací, které mezi sebou soutěží," vysvětlil Petr Kejzlar, jehož doménou je chov holubů, a dodal, že se zde uskutečnil i 16. ročník memoriálu Ladislava Špreňara v soutěži plymutek žíhaných.

Chovatelé přivezli své zvířectvo do výstavního areálu již ve čtvrtek, v pátek vystavené exempláře posuzovala komise a dnes si chovatelé přijeli jak pro své "svěřence", tak mnozí z nich i pro ocenění. "A takhle my tady žijeme," usmívá se Kejzlar, který je členem chovatelské organizace 55 let. "Jsem tady jeden z nejstarších. Přišel jsem v 11 letech a je mi 66 let," dodal holubář, jehož holub rys získal čestnou cenu.

Sektor s vystavenými králíky měla na starosti předsedkyně spolku Jarmila Peterová ze Slavoňova. "Chovatelé přivezli 127 králíků. Ale bývaly doby, kdy jsme jich tu mívali i čtyři stovky," říká, a množství prázdných klecí potvrzuje, že chovatelství zažívalo bohatší časy. "Co si budeme povídat. Chovatelé jsou hlavně starší lidé, kteří postupně odcházejí na věčnost. Když přivezou zvířata, tak mnozí se podpírají holemi. Ale je to jejich celoživotní koníček a tím žijí. Mladí se tomu moc nevěnují - to už musí být, aby někdo z mladých se k nám přidal," říká chovatelka, která oprávněně chválí výstavní areál v Krčíně. "Máme nejlepší na Náchodsku," tvrdí s úsměvem. "Bylo by potřeba, aby to někdo po nás převzal," říká předsedkyně organizace, která přišla do spolku v roce 1983.

Kromě vystavených zvířat čekalo na návštěvníky i občerstvení, tombola, malování na obličej a další program.