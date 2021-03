„Aktuálně zaznamenáváme významný pokles počtu pozitivních klientů a pracovníků pobytových sociálních služeb,“ řekl Deníku mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. V současnosti je v zařízeních celkem 100 pozitivních klientů, což je o celých 40 procent méně než před měsícem. Výrazně také klesl počet pracovníků, kteří jsou v izolaci nebo v karanténě. Opět zhruba o 40 procent. Zatímco v lednu chybělo v domovech pro seniory zhruba 190 zaměstnanců, nyní je to 115.

Ačkoliv vakcína funguje, většina lidí na Královéhradecku si na ní bude muset ještě dlouho počkat. Zatím se stále očkuje pouze takzvaná prioritní skupina 1A, do které patří zdravotníci, senioři 80+ a personál a klienti sociálních zařízení. Tak to nařizuje centrální očkovací strategie. Zdravotníci v Královéhradeckém kraji by přitom uvítali, aby mohli část vakcín využít i pro následující kategorii 1B. Současná strategie je totiž jedním z důvodů, proč ani 15 dní od chvíle, kdy do kraje dorazilo 4600 vakcín od společnosti AstraZeneca, přes 70 procent z této zásilky stále nikdo nepoužil. „V Královéhradeckém kraji se očkují všechny typy dodaných vakcín. V případě AstryZeneky se setkáváme s případy, že nám zájemci na poslední chvíli očkování odříkají. I proto bychom uvítali možnost očkovat například příslušníky bezpečnostních složek a další skupiny z kategorie 1B,“ popsal mluvčí krajského úřadu. Starší lidé mají menší důvěru k britsko-švédské vakcíně kvůli nedostatečným datům o její účinnosti u seniorů. Podle vakcinologa a děkana hradecké Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Romana Chlíbka jsou ale obavy zbytečné.

Už od konce minulého týdne se zapojili do očkování i první praktičtí lékaři v kraji. V současné době již pilotně očkuje zhruba desítka praktiků na Hradecku a Trutnovsku. Ve svých ordinacích by měli proočkovat zhruba dva a půl tisíce očkovacích dávek od společnosti AstraZeneca. Zapojení většího počtu praktiků je závislé na dostatku vhodných vakcín. Podle plánu hejtmanství by mělo od dubna očkovat v kraji zhruba 200 praktických lékařů. „Chceme lidem zajistit co nejlepší dostupnost očkování, proto jsme se zástupci Sdružení praktických lékařů ČR dohodli na zapojení zhruba 200 praktiků do další fáze očkování. Měsíčně by od dubna mohli očkovat až 45 tisíc dávek vakcíny, což společně s očkovací sítí zdravotnických zařízení v regionu vytvoří kapacitu až 145 tisíc očkování měsíčně. Vše samozřejmě závisí na dostatečném množství vakcíny, které je doposud bohužel nedostatek,“ informoval hejtman Martin Červíček (ODS).