Sociální zařízení na Královéhradecku zatím sady pro povinné testy na covid-19 ale neobdržely. Ředitelé nemají v ruce ani metodické pokyny. Testy mají provádět zdravotníci, někde se ale obávají personálního kolapsu. První preventivní vyšetření mají být podle ministerstva zdravotnictví provedena nejpozději do 11. listopadu.

Vzácná výjimka

Na Královéhradecku jsou z 24 domovů seniorů bez covid nákazy pouze čtyři zařízení.

„Jsme stále čistí. Musíme poděkovat zaměstnancům, že jsou ukáznění,“ je rád za současný stav ředitel milíčeveského domova seniorů Pavel Jór. Nákaza covid 19 se v zařízení zatím neobjevila.

K povinnému celoplošnému testování říká.„Testy nemáme, ani žádné návody. Nebyli jsme proškoleni. Ve středu jsme se dozvěděli, že testy mají dorazit do šesti dnů, což je do středy 11. listopadu, a do tohoto data mají být všichni testováni. Netuším, jak to zvládneme,“ svěřuje své obavy ředitel.

Státní dodávka antigenních testů zatím nedorazila ani do největšího domova pro seniory v Královéhradeckém kraji. „Myslím, že je to ale zatím v pořádku. Nejpozdější datum, kdy musíme začít testovat je 11. listopadu. Takže to za žádné drama nepovažuji,“ řekla Deníku ředitelka hradeckého Domova U Biřičky Daniela Lusková. Její zařízení se samo předzásobilo i vlastními antigenními testy. Podle Luskové tak zahájí testování bez ohledu na to, zda státní dodávka dorazí včas.

Domov U Biřičky je kvůli nákaze klientů už tři týdny v karanténě. Dvě plošná testování klasickými PCR testy dohromady odhalila více než 130 pozitivních případů. Nakažených je 53 zaměstnanců a 82 klientů.

Ve čtvrtek proběhlo plošné testování všech zaměstnanců a všech klientů domova pro seniory v Novém Pace. „Bohužel, stát nám nedodal antigenní testy, takže nakonec jsme se domluvili s jičínskou nemocnicí na PCR testech, které k nám přijeli provést zdravotníci,“ říká Vladimír Šimek, ředitel novopackého domova důchodců.

„Uvidíme, kolik bude pozitivních zaměstnanců a klientů, musíme se na to připravit. Ve čtvrtek nám nastoupili čtyři studenti z pedagogické fakulty na zaučení,“ připravují se tu na horší časy.

„Antigenní testy bychom měli opakovat po pěti dnech. Jedná se rovněž o odběr z nosohltanu. Zatím nevíme, kdo bude odběry provádět, zda budeme mít dostatek personálu,“ obává se ředitel. Dvěma sestrám zabere testování téměř celý den a jsou tak vyřazeny z péče o klienty. Ředitel Šimek se také obává, že pokud bude testování intenzivní, senioři se mu budou postupně bránit. Domov má nyní dvě klientky covid pozitivní. Kdo se odběrům nepodrobí, čeká ho řízení s hygieniky.

Domovy na testy čekají marně

Jak to bude vypadat s celoplošným testováním nemají jasno ani v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci, který pečuje o nevyléčitelně nemocné . „Pravděpodobně se nás to také bude týkat, ale chybí nám informace. Aktuálně to řešíme, protože je kolem toho nařízení celá řada nejasností,“ říká ředitel hospice Miroslav Wajsar. „Testy zatím nemáme k dispozici a není ještě příliš zřejmé, jak to bude s jejich financováním. Rozhodnutí o plošném testování sice padlo, ale podrobnější informace bychom se měli dozvědět v nejbližších dnech. Ale to je myslím problém napříč celou republikou,“ je si vědom Miroslav Wajsar.

„Ochranných prostředků máme dost, ale antigenní testy jsme nedostali. Ani žádné bližší informace, kdy se tak stane. Mají čas do 11. listopadu, takže doufáme, že dorazí,“ uvedla zástupkyně ředitelky Geriatrického centra v Týništi nad Orlicí Petra Šimečková.

„Zajištěním dodávek a distribuce antigenních testů byla pověřena VZP, která společně s ostatními zdravotními pojišťovnami připravuje podklady pro smluvní podmínky se společností Avenier, která bude v případě dohody pověřena kompletním zajištěním logistiky týkající se antigenních testů,“ uvedl k distribuci Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí VZP.

Na dotaz, v jakém časovém horizontu distribuce proběhne, Deníku neodpověděl.