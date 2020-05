Kabinet uvolnil další koronavirová opatření a od pondělí jsou veřejnosti přístupné domovy seniorů i léčebny dlouhodobě nemocných. Na jedné straně radost, na druhé obavy.

Stále v rouškách

V jičínském domově seniorů obvolali rodiny uživatelů a sdělili jim podmínky, za jakých budou návštěvy probíhat. „Budou k nám docházet na pozvání. Máme všechno připraveno, doufám, že to zvládneme,“ věří ředitel Tomáš Kolátor. Pro návštěvy tu mají vyčleněny místnosti, za pěkného počasí doporučují k setkání venkovní prostory. Pro hosty jsou podmínkou vpuštění čisté roušky a dezinfekce rukou. „Všichni se už na tento den těšíme. Klienti byli neskutečně trpěliví, měli pochopení,“ chválí ředitel uživatele zařízení a zároveň děkuje za vstřícný přístup všem zaměstnancům. „Covid nás také mnohému naučil, některé věci můžeme dělat jinak. Díky tomu, že se nic nestalo, to bylo i poznávací období. Zažili jsme něco, co jsme nikdy nezažili a doufáme, že už se nebude opakovat,“ shrnuje poznatky Tomáš Kolátor a připomíná, že nově mohou příchozí přinášet seniorům i balíčky.

Radosti i obavy

„Rozhodnutí o zpřístupnění domova nás potěšilo především co se týče klientů, na druhou stranu máme obavy, protože mají možnost se i volně pohybovat mimo areál, kde se zvyšuje riziku nákazy koronavirem,“ říká ředitel novopackého domova seniorů Vladimír Šimek.

I zde zavedli vůči návštěvám rezervační systém. „Náš pracovník změří příchozím teplotu, dostanou roušku, rukavice, návleky na boty a jednorázový plášť,“ popisuje Vladimír Šimek opatření. Za jedním klientem mohou přijít pouze společně dvě osoby, a to na jednu hodinu. Pro hosty mají vyčleněny tři pokoje a venkovní terasu. Zařízení od pondělí už také ruší rezervaci lůžek pro karanténu a bude nabírat nové klienty, ale pouze s negativním testem na covid 19.

„Během čtrnácti dnů systém vyhodnotíme a podmínky uvolníme nebo zpřísníme,“ konstatuje Šimek a svěřuje se s některými prožitky klientů.

Smutek je u konce

„Ani jim nevadilo, že nemohou ven, chyběl jim přímý kontakt. Někdo to zvládl dobře, někteří nám chřadli před očima. Jedna z klientek byla zvyklá chodit na část týdne k dětem, nyní zůstala v domově, smutek byl výrazný. Další paní odjížděl syn za prací do zahraniční a my jsme mu nemohli umožnit přímý kontakt s maminkou. To byla dost vyhrocená situace,“ popisuje ředitel napjaté chvíle, které se v domově odehrávaly.

„Na jednu stranu je to dobře, klienti po psychické stránce strádali, na druhou stranu bude riziko nákazy vyšší,“ připomíná novopacký ředitel.

Hořické Levitovo centrum následné péče, které pečuje o 115 klientů, hledalo kvůli otevření zařízení a organizování návštěv dobrovolníky. „Už máme dostatek přihlášených, pomohou nám organizovat návštěvy. Měli by pohlídat odstupy, měřit příchozím teplotu, zajistit dostatečnou hygienu a aby se lidé volně nepohybovali po ústavu,“ říká ředitel Roman Bečvář, který věří, že ústenky bude mít každý vlastní. Návštěvy tu limitují půlhodinovým intervalem. Shodujeme se, že kovidová karanténa byla náročná pro všechny zejména po psychické stránce.

DALŠÍ ZMĚNY



Počínaje pondělkem začínají platit další změny, které pomohou vrátit životy lidí takříkajíc k normálu.



Vedle dlouho očekávané možnosti návštěv seniorů v domovech důchodců platí také další novinka - povolení návštěv v léčebnách dlouhodobě nemocných.



Pro všechny, kteří se do těchto zařízení vydají navštívit své blízké, stále platí přísná hygienická opatření: roušky, dezinfekce, mnohdy povinnost objednání termínu návštěvy. Přesná pravidla uvádějí jednotlivá zařízení na svých webových stránkách. U všech bez rozdílu ovšem platí: senioři, pacienti, klienti… Všichni se po dlouhých týdnech samoty na své nejbližší nesmírně těší.



Návštěvám se od pondělka otevírají i nemocnice. Ta největší v kraji, Fakultní nemocnice Hradec Králové, k uvolnění pravidel uvedla: „Návštěvy budou od pondělí možné na všech odděleních nemocnice za zvýšených hygienických opatření a musí být vybaveny rouškou. Návštěvy budou omezeny časem i množstvím přítomných osob.



S ohledem na zdraví hospitalizovaných pacientů i zaměstnanců nemocnice vyzýváme návštěvníky, kteří by měli jakékoliv příznaky, které by mohly souviset s covid-19 (zvýšenou teplotu či kašel), aby návštěvu nemocnice odložili. Všechny ostatní žádáme, aby dbali zvýšených hygienických opatření. Prosíme všechny, aby dodržovali pokyny personálu.“