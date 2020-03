V neděli v 17.30 hodin uváděli krajští hygienici 76 případů onemocnění COVID-19 v kraji. V ČR je celkem 2743 osob s prokázanou nákazou COVID-19. V souvislosti s tímto onemocněním zemřelo 16 lidí. Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové leží podle lékařského náměstka Zdeňka Tušla šest pacientů, z nichž dva jsou ve vážném stavu. O víkendu tam přibyl jeden nový pacient, u něhož je průběh onemocnění lehčí. Mezi hospitalizovanými jsou ovšem také pacienti z jiných krajů.

Královéhradecký kraj je třetím nejméně zasaženým regionem v České republice. Méně onemocnění COVID-19 mají pouze Liberecký (70) a Padubický kraj (74). Nejvíce naopak hlásí Středočeský kraj (362) a Praha (748).

Bilance případů v jednotlivých okresech, jak ji v neděli v 17.30 vydala Krajská hygienická stanice v Hradci Králové: Náchodsko 33, Hradecko 29, Trutnovsko 9, Jičínsko 3, Rychnovsko 2.

Vedení Královéhradeckého kraje očekává, že počet případů bude narůstat, příští týden totiž otevře nová odběrová místa ve čtyřech dalších nemocnicích. V Náchodě, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové nad Labem připravuje testovací stany. Dosud se testuje ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a Oblastní nemocnici v Trutnově.

Královéhradecký kraj připravuje další odběrová místa v nemocnicích. Zhruba od poloviny příštího týdne se mají otevřít v nemocnicích v Náchodě, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové nad Labem. Čeká se už jen na dodávku testovacích tyčinek. Jimi zdravotníci odebírají vzorky od osob, které přijíždějí do nemocnice.

„Máme snahu v co největší míře testovat,“ vysvětlil tento krok Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro zdravotnictví. „Čím více budeme testovat po celém kraji, tím bude narůstat počet nakažených osob. Není to špatně, protože o nich budeme vědět a budeme je mít pod kontrolou. V opačném případě by nárůst infikovaných osob zůstal skrytý a o to nebezpečnější,“ řekl.

Vzorky ze všech pěti nemocnic krajského zdravotnického holdingu bude analyzovat mikrobiologická laboratoř v Trutnově. Podle ředitele trutnovské nemocnice Miroslava Procházky odebrali zdravotníci během prvního týdne fungování odběrného místa zhruba stovku vzorků.