V prvotní reakci se za tento krok vedení města dočkalo kritiky, vývoj následujících dní však ukázal, že se jednalo prozíravé opatření. „Dveře jsme sice měli fyzicky zavřené, ale úředníci pokračovali ve vyřizování záležitostí telefonicky nebo elektronickou poštou. Pokud to situace vyžadovala, tak si úředníci pro lidi k hlavním dveřím došli osobně,“ popsal místostarosta Miroslav Sixta situaci, kterou radnice oznámila o několik dní dříve než jiná města.

Uzavření úřadu se však nesetkalo s všeobecným pochopením. „Po kinu, bazénu, kulturním domě, školkách i posilovně došlo nakonec i na samotný městský úřad..! Zkrátka to tu zavřeme postupně úplně všechno,“ dočkalo se rozhodnutí radnice kritiky ze strany místních Pirátů. Po poznámkách typu „V Dobrušce jsme zase o krok napřed..! Opravdu musíme být papežštější než papež..?“ se ale objevila i slova chvály. „S ohledem na vývoj to vnímám jako správné rozhodnutí. Udělali jsme určité kroky dříve než je nařídil stát. Jak se všechno začalo zpřísňovat, tak si mnozí uvědomili, že ta omezení byla správnou volbou. I když ta chvála na sociálních sítích je v menšině, to nám spíš řeknou lidé na přímo,“ říká Miroslav Sixta, a dodává, že městský úřad i v dalších dnech bude fungovat v omezeném režimu.

Na desítkách městských úřadů napříč celým krajem ale vstoupila omezení v platnost teprve v pondělí.

Trutnov - Úřední hodiny na Městském úřadě Trutnov jsou s účinností od pondělí 16. března stanoveny na pondělí a středu od 12:30 do 15:30 hodin. Občané budou ve výše uvedené době na pracoviště občanských průkazů, cestovních dokladů a registru vozidel vpouštěni tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob na jednom místě.

Od dnešního dne bude částečně uzavřena Mateřská škola Trutnov. V provozu budou pouze dvě pracoviště pro děti ve věku 3-6 let zaměstnanců v profesích vyjmenovaných ve vládním usnesení. Kompletně budou uzavřeny i městské jesle a psí útulek. „Předem děkuji všem občanům, kteří dodržují veškerá pravidla a opatření. Cílem je ochránit zdraví a co nejvíce zamezit možnosti šíření viru,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnov.

Rychnovsko – Na základě nařízení vlády se mění provozní doba Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Úřad funguje bezkontaktně, od včerejšího dne pouze na telefonické zavolání každé pondělí od 8 do 11 hodin a každou středu od 13 do 16 hodin. "V těchto dnech budou obslouženi pouze klienti, kteří se dopředu telefonicky, popř. e-mailem objednají na příslušném pracovišti. Využívejte i možnosti elektronických podání. Žádáme, aby se objednávali pouze klienti, kteří potřebují vyřizovat neodkladné záležitosti. Zároveň žádáme, aby na MěÚ nevstupovali lidé s respiračními obtížemi," stojí na webových stránkách města.

Podobná je situace i v Borohrádku. Až do odvolání bude pro veřejnost Městský úřad Borohrádek otevřen pouze v úředních hodinách, tj. v pondělí a středu vždy od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin.

V souvislosti s nákazou je omezen i provoz podatelny Městského úřadu Opočno - ta funguje pouze v pondělí od 9 do 12 a ve středu od 13 do 16 hodin. Ostatní dny je podatelna pro veřejnost uzavřena. "Zbývající odbory vyřídí požadavky pouze písemně nebo telefonicky. Osobní návštěva na Městském úřadu není možná. V případě naléhavého řešení konkrétní záležitosti je nutné se domluvit telefonicky předem s příslušným zaměstnancem úřadu," říká tajemnice úřadu Renáta Černá.

Jičín – K mimořádné úpravě úředních hodin sáhli i na jičínské radnici, kde jsou úředníci k dispozici v pondělí od 8 do 11 a ve středu od 13 do 16 hodin. Zítra se nesejdou ani jičínští zastupitelé na plánovaném jednání. „S ohledem na vyhlášený nouzový stav a přijetí dalších krizových opatření ruším jednání Zastupitelstva města Jičína svolaného na středu 18. března. O náhradním termínu budete včas informováni,“ vzkazuje zastupitelům i veřejnosti jičínský starosta Jan Malý.

Broumov – Od včerejška nejméně do 23. března bude v omezeném režimu fungovat i broumovská radnice. Úřední hodiny budou v pondělí a středu od 13 do 16 hodin. „Žádáme občany, aby v této době vyřizovali jen nutné záležitosti a platby uskutečňovali bezhotovostně. Elektronická a telefonická komunikace zůstává bez omezení. Městský úřad Broumov bude mimo úřední hodiny pro veřejnost uzavřen,“ upozorňuje tajemnice Eva Blažková.

Náchod - S ohledem na mimořádná opatření zavedená státem je omezen i provoz Městského úřadu v Náchodě pro veřejnost v pondělí a ve středu od 14 do 17 hodin. „Abychom mohli vyhovět všem klientům v této mimořádné situaci, rušíme elektronický objednávkový systém. I nadále prosím zvažte, zda vyřízení vaší záležitosti v prostorách městského úřadu a s jeho zaměstnanci je možné odložit,“ doporučuje tisková mluvčí radnice Nina Adlof.

Jiří Řezník