Podle premiéra Andreje Babiše je to riskantní krok. Prymulův návrh překvapil nejen laiky. Jaký názor na něj mají ředitelé nemocnic v našem kraji?

Anketní otázka: Co si myslíte o Prymulově nápadu nechat populaci promořit koronavirem?

Vladimír Palička, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové:

„V otázce promořování si netroufám podpořit ani jednu ze stran. Nejsem epidemiolog a moje odpověď by tak nebyla kvalifikovaná. V každém případě však budeme akceptovat rozhodnutí vlády. Sám však nevím a netuším, jaký by mělo případné promořování efekt na zdravotnictví, ale jistě by to představovalo velkou zátěž."

Tomáš Sláma, ředitel Oblastní nemocnice Jičín:

„Je třeba si uvědomit, že profesor Prymula je virolog, specialista lékař, odborník a premiér Babiš politik. Proto různé pohledy. Z pohledu Romana Prymuly vidím snahu aplikovat chytrou karanténu, která měla velký úspěch v Jižní Korei. Nevím, jestli jsme na tom technicky s Jižní Koreou srovnatelně. Osobně jsem přesvědčen, že důvody k postupnému uvolnění velmi striktních opatření tady skutečně jsou. Dnes se postupně více učíme jak se virus projevuje, jak a pro koho je nebezpečný. Ten problém je, jestli je reálné „oddělit“ jednotlivé věkové skupiny obyvatel, aby se starší nebo lidé se sníženou odolností nenakazili. Je možné nařídit důchodcům, aby zůstali doma a nepouštět je například do hospod, protože se tam můžou nakazit? Nebude to diskriminace? Bude to na politicích, aby rozhodli.“

Miroslav Procházka, ředitel Oblastní nemocnice Trutnov:

„Na začátku bych rád uvedl, že v obecné rovině mám velkou důvěru v názory a doporučení prof. Prymuly. Pokud se týká vyjádření o "promoření" populace koronavirem, je dle mého názoru nutné to chápat jako snahu o korigovaný prostup epidemie populací, který minimalizuje dopad na rizikové skupiny. Zdravotnický systém v ČR je v současné době připraven zvládat pacienty s Covid-19 daleko lépe než tomu bylo před několika týdny a nejedná se jen o dostupnost ochranných pomůcek, ale i o systémová a organizační opatření. Pokud budeme akceptovat postupné rozvolňování stávajících restriktivních opatření, je nutné připustit i předpokládaný dopad v podobě postupného promoření populace.”

Luboš Mottl, ředitel Oblastní emocnice Rychnov nad Kněžnou:

„Pragmatické rozhodnutí, které se dalo se očekávat jako další krok po spuštění chytré karantény a testování protilátek v reprezentativních vzorcích populace. Pokud není účinný lék, je to prakticky jedinou možností. Promořit populaci, toto slovo nemám moc rád, spíše bych to nazval získáním kolektivní imunity. Počítám s tím, že se tak už do určité míry současně evolučně děje. Pokud se to podaří uřídit procesně i eticky, s důrazem na ochranu rizikových skupin a seniorů, pak by připravovaná opatření měla kapacitně vydržet. Uděláme pro to maximum."

Jan Mach, statutární ředitel Oblastní nemocnice Náchod:

„Ptáte se člověka odpovědného za chod nemocnice, co si myslí o nápadu odborníka - epidemiologa. Můžu odpovědět tedy jen tolik, že připravujeme navýšení počtu lůžek, která mají sloužit pro hospitalizované pacienty s COVID-19. Bude se jednat o lůžka ARO, JIP a standardní lůžka s možností kyslíkové terapie. Jako druhá největší nemocnice v kraji chceme být připraveni na situaci, kdy Fakultní nemocnice Hradec Králové již nebude schopna přijímat všechny pacienty vyžadující hospitalizaci."