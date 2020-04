Vládní kotrmelce v uvolňování opatření mnohé zaskočily

/FOTOGALERIE/ Jeden večer nesledujete televizi, ráno se probudíte a všechno je jinak. Najednou můžete vycestovat za hranice, jít nakupovat do obchodů, zacvičit si do fitcentra a nebo konečně zavítat do knihovny.

V radimském kostele se uskutečnila první mše po uvolnění restriktivních opatření kvůli pandemii Covid-19. Sloužil ji v roušce farář Josef Kordík, přišlo patnáct věřících. | Foto: Deník/ Iva Kovářová

Vláda ve čtvrtek rozhodla o dalším uvolňování mimořádných opatření. Od pondělí se otevírají další provozovny a obchody, autoškoly, posilovny a fitness centra. Od pátku jsou povoleny bohoslužby do patnácti osob. Fungovat začnou i turistická informační centra, zoologické a botanické, dendrologické zahrady bez vnitřních pavilonů. Uvolnění se týká i vysokých škol, nové pacienty mohou přijímat také lázně. Mnohé verdikt vlády zaskočil. „Nejdřív nás tady téměř dva měsíce dusí a pak zničeho nic otevřou i hranice. To je nezodpovědné,“ míní paní na jičínském sobotním trhu, který se doslova hemží nakupujícími. Dva metry odstupu tu stěží někdo dodržuje, ale roušky mají snad všichni. Jičínská knihovna se opět otevře čtenářům Přečíst článek › Některé knihovny se nestihnou připravit „Rozhodnutí mě překvapilo, doposud bylo dáno, že veřejné knihovny otevřou až v poslední vlně v červnu. Nyní takový skok. Musím říct, že se na vládu zlobím, protože se na čtenáře samozřejmě těšíme a chceme, aby přišli do příjemného a bezpečného prostředí. Nyní v rychlosti musíme dělat provizoria a omezení,“ je z novinky roztrpčena ředitelka jičínské knihovny Václava Čtvrtka Jana Benešová. Pokud nedojde k úpravě rozhodnutí vlády, jičínská knihovna otevře v pondělí. Ta náchodská zprovozní zařízení později. „Neotevřeme, domluvila jsem se s panem starostou, že provoz zahájíme až 4. května,“ vysvětluje ředitelka náchodské knihovny Ivana Votavová, která se absolutně neztotožňuje s postupem vlády. „Nejsme připraveni, v knihovně chystáme revizi. Vniveč přijde i spousta věcí, které jsme chystali v době omezení pro čtenáře, kteří k nám nemohou. Nicméně dopilováváme všechna bezpečnostní opatření,“ konstatuje ředitelka s obavou, zda od pondělí nebude všechno jinak. Postup vlády vnímá jako naprosto nekoncepční. Galerie 4 fotografie v galerii ›





„Rozhodně je to velké překvapení, počítali jsme, že otevřeme 8. června a najednou z hodiny na hodinu je všechno jinak," reagují na uvolňování omezení pracovníci hradeckého informačního centra. Krok vlády se jim zdá nepochopitelný vzhledem k tomu, že většina památek, muzeí, galerií zůstává zavřená. Navíc musí splnit bezpečnostní opatření, které bude problematické tak rychle zajistit. Nicméně v Hradci Králové v pondělí otevřou jen pobočku na Eliščině nábřeží. Turistická informační centra na Velkém náměstí a v hale hlavního nádraží zůstanou zatím uzavřena. „Rouškované" svatby zabraly i květnové termíny Přečíst článek › Jičínské Íčko rozvolnění vítá, bude mít čas vrátit lidem peníze za pořady, které se v karanténě neuskutečnily. Rezervace na místo v kostele Farář Josef Kordík ze železnické farnosti sloužil po nucené odmlce první mši v sobotu v konecchlumském kostele, následně v Železnici. Zájemci si tady musí rezervovat místa na webových stránkách, a to maximálně do 15 osob, farnost také rozšířila počet bohoslužeb. „Věřící moc nejásali, zvykli si sledovat mše online,“ konstatuje dvaasedmdesátiletý kněz a připomíná slova psychologa Jeronýma Klimeše, vyřčená při sametové revoluci: „Když je nějaká tíseň, tak se potřebujeme. Jakmile nastoupí blahobyt, tak nastoupí trhací metody společenství. Když jsme v blahobytu, tak si překážíme,“ dodává kněz k výroku platnému i v současné době. Vnímá také, že stále mezi veřejností převládá strach. Bohužel má i zkušenosti s bezohledností lidí, kteří roušky nenosí. Prý je to neradostné povídání. Pandemie kosí jednu akci za druhou. Po 28 letech se neuskuteční bitva na Chlumu Přečíst článek ›

