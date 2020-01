Zhruba za tři čtvrtě roku se uskuteční krajské volby. Většina nejsilnějších politických stran v kraji už má jasno, kdo je do voleb povede jako lídr a zároveň kandidát na hejtmana.

Hlavním favoritem krajských voleb bude i na Královéhradecku hnutí ANO. Lídrem jejich kandidátky bude jednašedesátiletý nestraník a podnikatel z Jičínska Jaromír Dědeček. „Naším cílem je krajské volby vyhrát a získat křeslo hejtmana,“ řekla Deníku krajská manažerka hnutí ANO Darina Kricnarová.

Hejtmanem ale chce být více kandidátů. Třeba současný 1. náměstek hejtmana Martin Červíček z ODS, který povede společnou kandidátku ODS s hnutím STAN a Východočechy. „Chceme porazit hnutí ANO, nebo mu být rovnocenným partnerem a sestavit vítězný tým, v našem kraji,“ řekl už dříve krajský šéf ODS Ivan Adamec.

Obhajovat post hejtmana by měl i současný šéf krajského úřadu Jiří Štěpán z ČSSD. „Chystám se znovu kandidovat, předsednictvo ČSSD s mojí nominací souhlasilo,“ potvrdil pro Deník Štěpán. Podobně jako jeho pardubický kolega Martin Netolický se ovšem chystá značku ČSSD, která v poslední době voliče příliš netáhne, upozadit. Připravuje se tak nové uskupení s novým názvem, jehož budou sociální demokraté pouze součástí. „Nebude to čistě kandidátka sociální demokracie. Chceme nabídnout osobnosti, které už pro kraj něco udělaly, které jsou výrazné a zároveň mají potenciál svému regionu nabídnout další kvalitní práci. O názvu zatím jednáme, jasno bychom měli mít zhruba koncem února,“ doplnil současný hejtman.

Jako vůbec první strana představili svého kandidáta na hejtmana Královéhradeckého kraje už loni v říjnu Piráti. Jejich lídrem se stal jednatřicetiletý obchodní analytik a zastupitel města Hradec Králové Pavel Bulíček. Na rozdíl od roku 2016, kdy utvořili společnou kandidátku se Zelenými, se chystají v letošním roce Piráti kandidovat samostatně.

Hlavním favoritem voleb bude opět hnutí ANO. To vyhrálo přesvědčivě i roce 2016, širokou koalici však během jediného dne sestavil Jiří Štěpán z ČSSD.

Pátým potvrzeným kandidátem na post hejtmana je bývalý předseda lidovců a vicepremiér a současný poslanec Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Jenže zatímco před čtyřmi lety lidovci kandidovali v Koalici pro Královéhradecký kraj společně s Hradeckým demokratickým klubem (HDK) a Volbou pro město (VPM), letos zatím zůstávají sami. HDK totiž začátkem ledna potvrdilo spojení pro krajské i senátní volby s TOP 09. A o svém zapojení do této koalice intenzivně jedná i VPM. O tom, zda budou křesťanští demokraté kandidovat sami nebo se i oni připojí k vznikající koalici, by se mělo rozhodnout v nejbližší době. „Příští týden budeme ještě jednat s lidovci. My bychom tu spolupráci uvítali a doufáme, že se tak podaří zkonsolidovat větší koaliční blok,“ řekla předsedkyně HDK Pavlína Springerová. O jménech kandidátů koalice TOP 09 s HDK se rozhodne právě až po jednáních s lidovci. Pokud by se křesťanští demokraté zapojili, pravděpodobně by se stal Bělobrádek i lídrem celé koalice.

Další strany, které mají své zástupce v současném krajském zastupitelstvu, na post hejtmana reálně myslet nemůžou. A o svých kandidátech zatím mluvit nechtějí. Platí to o KSČM, SPD i Zelených. Komunisté se chystají podle slov své krajské předsedkyně Věry Žižkové jít do voleb samostatně. Lídra kandidátky by měli představit zhruba v polovině února. Stejně odpověděla na dotazy Deníku i předsedkyně SPD v Královéhradeckém kraji Andrea Pajgerová. Ani Okamurovci neplánují tentokrát žádnou koalici a kandidáty zatím nechtějí sdělovat. To Zelení koalici plánují, zatím ale tají, s kým ji chtějí utvořit. Jisté je, že tentokrát to nebude s Piráty.

Potvrzení kandidáti na hejtmana Královéhradeckého kraje:



Jaromír Dědeček, 61 let, nezávislý za ANO

Jiří Štěpán, 41 let, ČSSD

Martin Červiček, 47 let, ODS

Pavel Bulíček, 31 let, Piráti

Pavel Bělobrádek, 43 let, KDU-ČSL