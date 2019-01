Červený Kostelec /FOTOGALERIE/ - V divadle J.. K. Tyla v Červeném Kostelci se uskutečnil Královský Košt. Akce věnovaná odborníkům z vinoték, ale také široké veřejnosti nabídla prezentaci medailových vín, včetně šampióna a vítězů kategorií soutěže Král vín ČR.

„Cílem soutěže je, abychom objektivně zhodnotili vína, která vinaři každoročně uvádějí na podzimní trh,“ říká organizátor Branko Černý. „To posouzení probíhá formou soutěže nazvané Král vín ČR, kde se podle evropských norem hodnotí vzhled, vůně a chuť. A také samozřejmě harmonie a celkový dojem,“ dodává. Hodnocení se provádí v šesti kategoriích, podle barvy a množství cukru. Výběr provádí osmnáct nejlepších degustátorů, a to i s pomocí unikátního počítačového programu. Letos se absolutním šampionem stalo Vinařství Volařík s Ryzlinkem vlašským 2010, pozdní sběr. Tady na akci Královský košt v Červeném Kostelci, jsme nabídli k ochutnání vína, která se v soutěži umístila nejlépe. A to i včetně absolutního šampióna,“ prozradil Černý.

Víno mě baví, řekl návštěvník

„Přišel jsem, protože mě víno baví,“ říká jeden z návštěvníků koštu Leoš Mallat. „Víno nemůže jen chutnat, víno musí i bavit. Já dávám přednost moravskému. Jsem sice z Červeného Kostelce, ale na Moravě mám kamarády. A víno není jen o tom ho konzumovat, ale je i o komunikaci. Lidé se u něj scházejí. A když není víno, tak se nesejdou,“ má jasno.

„Já jsem přišel proto, že víno mám rád, je to mé hobby. A prakticky se jím zaobírám dnes a denně,“ říká Vladislav Ježek z Červeného Kostelce.. „To znamená, že o něm čtu, degustuji ho a porovnávám. A přátelům občas radím, co si vybrat. Nejsem ale odborník, jen laik, který se vínem zabývá přes dvacet let. A jak si vybírám? Podle toho, co zrovna jím: K italské kuchyni pasují suchá růžová vína, k rybám bílá, a to spíš sušší. A ke zvěřině si dám obyčejně červené,“ vyjmenovává.

„Vína mám ráda. Studuji na Moravě, a tak jsem se k nim i dostala. Na vínu mě láká hlavně vůně. Preferuji bílé. Čím sušší, tím lepší. Víno je pro mě hlavně společenský nápoj,“ říká Pavlína Procházková z Úpice.

Cíl je, aby si lidé vážili domácích vín

Podle Branka Černého, který se vínu věnuje již od roku 1994, je hlavním smyslem podobných akcí „propojit“ konzumenta s vinařem. A to tak, že konzument získá informace o nabídce a kvalitě vín, která vinaři a vinotéky nabízejí.

„Máme pozitivní ohlasy od vinařů, že jim roste prodej. To znamená, že zákazníci jezdí k nim, aby si odvezli kvalitní víno od zdroje. A já si myslím, že když bude výsledkem podobných soutěží a akcí, jako je ta naše, že přivedeme konzumenty přímo Moravu, nebo do českých vinařských obcí, tak si lidé začnou vážit konkrétního domácího produktu. Realita je zatím bohužel taková, že u nás se prodává spousta zahraničních vín průměrné nebo i podprůměrné kvality. A na odbyt jsou hlavně proto, že mají barevnou etiketu. A to je podle mne špatně,“ má jasno Černý. (jm)

