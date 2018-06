Krev pomáhá zachraňovat už ve vrtulníku

Náchod - Krevní transfuze jsou obvykle pacientům podávány na plně vybavených operačních sálech při komplikovaných chirurgických zákrocích a často tehdy, když je pacient ohrožen na životě. Záchranáři v hradeckém kraji jako první v republice podávají krevní transfuzi ve vzduchu.

Královéhradečtí letečtí záchranáři jako první v ČR podávají krevní transfuzi pacientům v akutním ohrožení života ve vrtulníku. Projekt RABBIT (Rapid administration of blood by hems in trauma) funguje od června 2018.Foto: Deník/ Michal Fanta