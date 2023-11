První prosincový víkend začne s největší pravděpodobností lyžařská sezona v Krkonoších. Nejdříve by se mělo lyžovat na Černé hoře v pátek 1. prosince, o den později chce spustit vleky Malá Úpa. Špindlerův Mlýn naplánoval velkolepé otevření sezony na 9. prosince. Lyžaře čeká řada novinek - nové sjezdovky, sáňkařská dráha nebo nově vybudovaný kinosál. Areály skipasy nezdražovaly, registrují zvýšenou poptávku po ubytování.

Novinkou letošní zimní sezony v Malé Úpě bude kinosál, který skiareál otevře v Centru Hořec. | Foto: Vizualizace: Skiareál Malá Úpa

„Předpověď pro další týden je v tuto chvíli velmi příznivá a pokud vydrží teploty, předpokládáme, že v pátek 1. prosince začneme na Černé hoře a v dalších dnech také v Peci pod Sněžkou,“ řekla Deníku mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová.

Hollywood v Malé Úpě

„Provoz plánujeme odstartovat příští víkend 2. a 3. prosince, kdy chceme zahájit i provoz našeho horského kluziště. Velkou novinkou bude otevření kinosálu s padesáti sedačkami v Centru Hořec, poprvé chceme promítat během vánočních svátků. Bude to kino se vším všudy, tedy i s popcornem a kolou. Splňuje normy k tomu, abychom mohli promítat jakoukoliv premiéru hollywoodského nebo českého filmu,“ prozradil ředitel skiareálu v Malé Úpě Martin Buček. Promítat plánuje několikrát týdně. Kinosál bude multifunkční, jeho prostor bude možné upravit i pro koncerty, divadelní představení a další akce.

Centrum Hořec vzniklo rozsáhlou rekonstrukcí budovy legendárního hotelu Hořec postaveného v roce 1928. Leží u areálu Pomezky u česko-polské hranice. V přízemí budovy se nachází půjčovna lyžařského vybavení, servis a zázemí pro lyžařskou školu. V létě se půjčovna lyží mění na půjčovnu elektrokol. V prvním patře je kavárna a stylový obchod s lokálními výrobky a suvenýry. „Chceme, aby hosté byli v Malé Úpě spokojení, měli možnost vyžití, a mohli nejen lyžovat, ale také bruslit nebo vyrazit na kulturní akce,“ zdůraznil Martin Buček.

Ve Špindlerově Mlýně je na programu oficiální zahájení sezony v sobotu 9. prosince, kdy Orlen Špindl SkiOpening nabídne vedle lyžování koncerty kapel Monkey Business, Tata Bojs, Mydy a Ventolina.

„Pokud bude dostatek sněhu, rádi otevřeme všechny sjezdovky, u kterých to bude možné. Prioritu má však vždy modrá sjezdovka ve Svatém Petru, kterou jsme letos výrazně rozšířili, Hromovka a červená na Medvědíně,“ sdělila Vendula Kalenská, marketingová a obchodní manažerka Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Skiareály zasněžují

Horská střediska se v těchto dnech intenzivně věnují zasněžování. „Zasněžovat jsme začali na Černé hoře ve středu 22. listopadu, hned jak to klimatické podmínky dovolily. V posledních třech týdnech byl ohromný úhrn dešťových srážek a díky tomu máme nejen zásobu vody v nádržích, ale je i výborný stav povrchových vod v tocích, ze kterých můžeme vodu pro výrobu sněhu čerpat,“ vysvětlila Zina Plchová. V Peci pod Sněžkou nechává SkiResort sjezdovky krátce promrznout, aby netvořil sníh na promáčený podklad.

„Následně začneme zasněžovat také v ostatních areálech. Navíc díky investici do 29 nových sněžných děl máme zasněžovací techniku nyní rozprostřenou po všech páteřních sjezdovkách. Jsme tak nově schopní využít i mrazu způsobeného inverzí, kdy v minulosti, s menším počtem zasněžovací techniky, to nebylo možné,“ dodala mluvčí SkiResortu Černá hora-Pec.

Rovněž Ski areál Malá Úpa investoval do zasněžování, digitalizace a automatických pokladen. „Začali jsme zasněžovat o víkendu, kdy jsme převážně testovali zasněžovací techniku. V úterý večer jsme naplno spustili ostré zasněžování v obou našich areálech,“ uvedl Martin Buček.

Skiareál Špindlerův Mlýn začal se zasněžováním uplynulý víkend. „Předpověď vypadá velmi příznivě a počítáme teď s intenzivním zasněžováním. Začínáme na stěžejních sjezdovkách na Medvědíně, Horních Mísečkách, Hromovce a ve Svatém Petru,“ řekla Vendula Kalenská.

Nové sjezdovky Přehradní a Lesní

Novinkou letošní sezony ve Špindlerově Mlýně budou dvě úplně nové tratě - sjezdovky Přehradní a Lesní. Na sjezdovku Přehradní se lyžaři dostanou z horní stanice Hromovky a dojedou po ní opět zpět na Hromovku. Na Lesní sjezdovku na Medvědíně se lyžaři dostanou odbočením z červené. Celkem se bude letos lyžovat ve Špindlerově Mlýně na 2,5 km nových tratí. „Na Hromovce plánujeme večerní lyžování v celém rozsahu sjezdovky, tak jak to bývalo zvykem. Spustíme jej hned, jakmile to dovolí sněhové podmínky, a to v čase od 18:00 do 21:00,“ doplnila další informaci marketingová a obchodní manažerka Skiareálu Špindlerův Mlýn.

SkiResort Černá hora-Pec dlouhodobě pracuje na projektu stavby lanovky na Javoru v Peci pod Sněžkou. Plánovanou výstavbu ale blokuje stát, který odmítá dlouhodobý pronájem svých pozemků. Mezi letošní novinky SkiResortu patří nová trasa Černohorské sáňkařské cesty, která měří 4 km a nekřižuje sjezdovky.

Roste zájem o pobyty

Ceny skipasů areály nezdražovaly. „Jednodenní skipas pro dospělého bude online v prodeji od 620 Kč. Dá se ve zkratce říct, že máme za stejné peníze jako loni širší nabídku služeb. Díky večernímu lyžování zdarma u tří variant vícedenních skipasů a jízdě na bobové dráze v Relaxparku v Peci pod Sněžkou, která je rovněž zdarma,“ vysvětlil ředitel SkiResortu Černá hora-Pec Jakub Janda.

„Online prodej skipasů jsme zahájili v první polovině listopadu. Proti loňsku jsme zaznamenali zvýšený zájem jak na předprodeji skipasů, tak dostáváme pozitivní informace od ubytovatelů na rostoucí trend rezervací pobytů oproti předchozí sezoně. Dnes je online prodej běžnou záležitostí a u nás také tou nejvýhodnější možností nákupu lyžování,“ dodala Zina Plchová, mluvčí SkiResortu.

„Ceny skipasů u nás zůstávají stejné, zdražovali jsme v loňském roce. Letos jsme provedli jen drobné úpravy některých položek,“ konstatoval Martin Buček ze Ski areálu Malá Úpa.

Také ceny skipasů ve Špindlerově Mlýně zůstávají stejné jako v minulé sezoně. „Přestože jsme do střediska letos investovali 300 milionů korun, nezdražujeme. Ceny skipasů jsou u nás již několik let flexibilní a platí, že s čím větším předstihem nakoupíte, tím lepší cenu zaplatíte. Aktuálně začínáme na ceně od 640 Kč na e-shopu www.gopass.travel, která odpovídá loňskému roku,“ upřesnila Vendula Kalenská.