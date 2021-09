Přesně po roce se u příležitosti Dne evropského dědictví opět veřejnosti otevřela krypta v jaroměřském kostele sv. Mikuláše. Zástupy návštěvníků využily příležitosti, aby v podzemí jedné z nejvýznamnějších gotických památek východních Čech nahlédly do tváří přírodní cestou mumifikovaných nebožtíků, jejichž těla se díky neustálému průvanu konzervovala a některá se zachovala velmi dobře až do dnešní doby.

První pohřeb do krypty se konal roku 1734, Vzhledem k zápachu bylo ale pohřbívání v chrámu po roce 1782 zakázáno. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Měšťané zde byli pohřbívání až do roku 1782. V posledním roce krypta prošla zásadní rekonstrukcí a oděvy, do nichž byla zesnulá těla členů privilegovaných jaroměřských rodin ustrojena na poslední cestě, byla odbornými zásahy šetrně upravena a ošetřena. Aniž by těla byla z rakví vyndávána byly jejich oděvy vysáváním přes štětečky zbaveny prachu a nečistot. Stejně tak byly opraveny i rakve a místa pro jejich uložení.