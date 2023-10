V lázeňském městě Kudowa Zdrój, jen několik kilometrů od Náchoda, se můžete vrátit v čase. V muzeu pod širým nebem si připomenete dnes už mizející řemesla, mezi která patří hrnčířství, kovářství, tkalcovství, výroba másla či pečení chleba. Dominantou areálu je nepřehlédnutelný starodávný větrný mlýn. Bydlí tady i velké množství různých zvířat - od těch ze statku až po cizokrajná.

V Kudowě Zdrój si připomenete stará řemesla. | Video: Deník/ Regina Hellová

Szlak Ginących Zawodów, jak se farma a muzeum v jednom nedaleko centra města nazývá, vás příjemně překvapí, poučí i zabaví. Během návštěvy budete postupně poznávat řemesla, která kdysi byla běžná. Dnešní děti už téměř nevědí, jak náročná byla práce kováře, jak se tkalo, seznámí se s hrnčířstvím i výrobou a pečením chleba. Nabízí se zde také ochutnávka selského chleba se sádlem, který získal řadu ocenění. V roubených staveních je vystavených nespočet historických předmětů z dob našich prarodičů. Zavítat sem mohou jednotlivci i skupiny, konají se zde různé ukázky, rukodělné akce i besedy.

Procházku rozsáhlým areálem zpestřuje také velké množství zvířat, jako je drůbež, různé ptactvo, několik druhů bažantů, kozy, berani, jeleni, daňci, ale i zebra, velbloud, emu, alpaky či dikobraz.

Zdroj: Deník/ Regina Hellová

A jak to všechno začalo? Na webových stránkách farmy se dozvíte, že v roce 2001 se její majitel Bogusław Gorczyński s týmem odvážlivců vydali do 500 kilometrů vzdálené vesnice Potok koupit větrný mlýn z roku 1902. Po třech týdnech usilovné práce větrný mlýn demontovali a částečně převezli do Kudowy Zdrój. Interiér a spodní konstrukce jsou dle informací původní. Přivezení tohoto mlýna bylo impulsem k postupnému vytvoření celého areálu.

V lázeňském městě Kudowa Zdrój můžete navštívit muzeum pod širým nebem, které připomíná stará a mizející řemesla. Součástí farmy je i mini zoo.Zdroj: Deník/Regina Hellová

Zavítat sem můžete každý den od 10:00 do 18:00 hodin. Cesta z centra města je značená. Farma se navíc nachází zhruba 200 m od Kaple lebek, která je dalším známým a oblíbeným návštěvním cílem.