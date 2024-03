Vstupné hospitál Kuks nezvyšoval, novinky ale připravil. Ani v letošním roce nebudou chybět osvědčené akce jako Zahradnické trhy, Vinobraní, Hudební léto, Theatrum Kuks, Vánoční trhy, divadelní, koncertní a muzikálová představení či komentované prohlídky bylinkové zahrady.

Hospitál Kuks bude otevřený i na Velikonoční pondělí, poté do 30. června od úterý do neděle, od 1. července do 31. srpna každý den a od 1. září do 31. října opět denně kromě pondělí. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. „Vstupné jsme nezvyšovali, tak doufáme, že sezona bude alespoň tak dobrá jako v loňském roce, kdy přišlo o tři tisíce návštěvníků více než v roce 2022,“ řekl kastelán hospitálu Kuks Libor Švec.

Vnitřní návštěvnické okruhy jsou sice otevřené od jara do podzimu, do venkovního areálu ale můžou lidé celoročně. „Stal se z toho trend, že areál je navštěvovaný v průběhu celého roku i díky bylinkové zahradě. Je opravdu znát, že se vrací návštěvníci z daleka i blízkého okolí. Lidem je tam dobře, mají tam svůj klid. Zatímco dříve jsme mívali při zahájení sezony sníh, letos jsme mohli kvůli mírné zimě pracovat venku po celou dobu a teď už opravdu finišujeme s přípravami,“ uvedl kastelán.

Bylinková zahrada se rozprostírá za budovou hospitálu už od dob jeho vzniku na počátku 18. století. Vždy se tam pěstovaly léčivky pro potřeby zdejší lékárny U Granátového jablka, ale také ovoce a zelenina pro hospitální kuchyni. Význam zahrady upadl kolem roku 1945, kdy lékárna i hospitál definitivně přestaly sloužit svému účelu. V druhé polovině 20. století připomínala někdejší bylinková zahrada spíš parodii na francouzský park. Prostor byl rozčleněn na šestnáct čtverců, zatravněn, čtverce ohraničeny zimostrázem a boky zahrady osázeny habrovím.

V letech 2013 až 2015 prošel celý areál hospitálu rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci které došlo i na obnovu bylinkové zahrady. V současné době je dvanáct ze šestnácti čtverců osázeno mnoha druhy rozličných bylin a léčivek, což představuje dohromady 144 záhonů. Zahradníci pěstují ve skleníku i citrusy a jiné exotické druhy rostlin.