I náchodský Kaufland se v sobotu zapojil do Národní potravinové sbírky. „Máme naplněných sedm velkých krabic a ještě támhle jsou čtyři nákupní koše, které se plní,“ ohodnotila dnešní sbírku dvě hodiny před jejím ukončením Lenka Jetmarová . „Doufám, že ještě dosbíráme co nejvíce, abychom mohly pomoci.“

Mezi darovaným zbožím nebyly jen potraviny, ale i drogistické zboží – pleny, aviváž a prací prostředky. Nejvíce ale jednoznačně podle jejích slov dominují trvanlivé potraviny jako je rýže, těstoviny a další. „Není výjimkou ale třeba ani granko nebo podobné výrobky na přilepšení k základním potravinám,“ všímá si koordinátorka sbírky a dodává, že se v Kauflandu objevili i opravdu štědří dárci. „Před chvílí jsme tu měli zákazníka, který daroval celý nákupní koš. Bylo by fajn kdyby takových lidí bylo víc,“ usmívá se nad nově zaplněnou krabicí, která se plní darovanými produkty.

K dnešní akci se připojila i náchodská pobočka drogerie DM, z jejíž výlohy vybízel k potravinové pomoci velký plakát. „Bohužel plno lidí o tom ani neví a tak jim to připomínám, že mají možnost někomu pomoci,“ říká Petra Strnadová, která tu a tam od pokladny odběhne ke košíku pro dárce zaregistrovat každý další přírůstek do sbírky. Reakce kupujících jsou různé. „Někdo je ochotný se ještě vrátit od pokladny do obchodu a něco koupit, ale také je dost těch, kteří prostě šetří. Někteří tomu nedůvěřují i když o sbírce mluvili i v televizi. Ale prostě je možná špatná doba,“ krčí rameny. „Děláme to pátý rok a myslím si, že ty začátky byly silnější,“ všímá si. Přesto v zázemí obchodu už jsou tři naplněné falboxy a do skončení sbírky v 18. hodin ještě něco přibylo.