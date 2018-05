Květinové hodiny v Novém Městě nad Metují jsou žíznivé

Nové Město nad Metují – Bezmála tisícovka sazenic od minulého týdne opět oživila květinové hodiny na náměstí Republiky. Ty k Novému Městu nad Metují neodmyslitelně patří od roku 1960.

Je brzy ráno a dříve než slunce začne stoupat vyráží multikára s cisternou k nově osázeným květinovým hodinám. Podle počasí těchto dnů se dá očekávat, že letos tu bude častěji než v minulých letech. „Jezdíme podle potřeby, takže s ohledem na vysoké teploty a nedostatkem vláhy je ta intenzita zalévání letos vyšší – řekněme jako v červenci,“ říká vedoucí městské zahrady Petr Karel, že zatímco jindy na jaře díky přirozenému vlhku držícímu se v půdě stačí zalévat jednou, dvakrát za týden, tak už nyní se frekvence zvyšuje na úroveň parného léta. „Minulý týden jsme byli třikrát, ale může se stát, že bude potřeba zalévat kromě víkendu každý den,“ odhaduje s ohledem na avizované teploty na přelomu května a června.



Kolik sazenic bylo letos na květinové hodiny vysázeno přesně neví. „Plocha zůstává stejná, takže se to od loňska příliš lišit nebude,“ odhaduje, že počet 985 sazenic bude zhruba stejný.



Novoměstské květinové hodiny se osazují dvakrát ročně. První výsadba je z jarniček (macešky), druhá z květin, kvetoucích celou sezónu až do podzimu. „Letní výzdoba je hlavní a zůstane tu podle počasí do konce září nebo až do poloviny října,“ dodává Petr Karel.



Nejvýraznější změnou podoby květinových hodin oproti loňskému roku je pochopitelně zaktualizování letopočtu. Volba květin je v podstatě stejná jako vloni. „Hlavně jsme vysazovali begonie, které nabídnou červeno-bílo-růžovou kombinaci barev. Prakticky nám vypadl jen jeden duh, který se moc neosvědčil. Jedná se o salvie, které moc nekvetly a trochu trpěly,“ říká Petr Karel s tím, že ciferník tvoří stříbřité echevérie.



Samotná květinová krása by ale nebyl nic bez srdce hodin, které pohání ručičky. To je ukryto v zemi pod ciferníkem. V kobce, do které je přístup ze zadní částí hodin, je umístěn hodinový strojek poháněný elektřinou. V případě výpadku jsou minutové impulsy uloženy po dobu 50 hodin. Po odstranění závady se hodiny automaticky nastaví na přesný čas.