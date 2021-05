Májové jízdy se těšily velkému zájmu jak ze strany cestujících, tak i zvědavců na nádražích, kde dýmající lokomotiva stála. V sobotu se cestovalo mezi Hradcem Králové, Jaroměří a Českou Skalicí, kde hasiči doplnili vodu.

V neděli 9. května parní víkend zakončila jízda z Jaroměře do Hradce Králové, poté zpět na Jaroměř a přes Kuks do Bílé Třemešné a opět přes Jaroměř a Hradec Králové do Turnova.