Zahradníci osázeli samozavlažovací truhlíky dvěma barevnými kultivary, které se pravidelně střídají. „Jde nám o to, aby vytvořily na komíně pruhovanou šálu. Kombinovali jsme růžové surfinie Pink Vein s fialovými Deep Purple. Ty se střídají ve 33 řadách, které tvoří 355 truhlíků,“ říká Janeček a dodává, že počet truhlíků i řad je stejný, jaký byl při posledním pěstování v roce 2015.

„Žádné další řady jsme nepřidávali. I závěsný systém na ocelových lanech zůstal stejný, akorát jsme ho podle potřeby vypnuli klínky,“ doplňuje Janeček.

Aby se splnil cíl a převislé surfinie spouštěly květy vždy k řadě pod sebou, musí se jim dostávat náležité péče. Tu obstarává důmyslný zavlažovací systém.

„Dostávají dvacetiminutovou závlahu každý den. Automatický systém pouští v šest hodin ráno vodu do dvou větví. Ke každé vede klasická vodovodní coulová hadice. Ty vedou podél stupaček až na vrchol komínu a od nich jsou napojeny půlcoulové odbočky ke každé osázené řadě. Z nich pak ke každému truhlíku vede nejslabší hadička, která plní vodní rezervoár, z něhož závlaha vzlíná ke kořenům rostlin,“ vysvětluje Janeček.

Čtyři kubíky vody za den

Vzhledem k tomu, že komín je vysoký 40 metrů, tak se nejdříve zavlažuje horní polovina a po dvaceti minutách se voda dodává spodním patrům. Za jeden zavlažovací den spotřebují surfinie kolem čtyř kubíku vody ze studny.

„Osazené truhlíky jsme instalovali v polovině května a hnojení jsme květinám zajistili na tři až čtyři měsíce. Počítám, že v polovině září bychom mohli opět v zálivce přihnojit, abychom získali dlouhé metrové převisy,“ doufá Janeček, že letos se konečně splní cíl a podaří se jednotlivá patra skutečně spojit.

„Cílem je, aby se spojily vždy dvě řady nad sebou a aby růžová prokvetla do fialové barvy,“ uvádí Janeček. Květnatost by podle něj mohla dosáhnout maxima v polovině září.

Rozhodne i počasí



Úspěšnost rozkvetlého komína může ale negativně ovlivnit počasí. „Extrémně vysoké teploty by nebyly ideální. Neprospěly by ani časté deště, kdy hrozí vysoká vzdušná vlhkost. A samozřejmě kdyby přišel silný poryv větrů, tak by nám mohl vypěstované převisy polámat,“ popisuje Janeček.



Problémem mohou být i mšice. Pokud by surfinie napadly, mohly by je zdecimovat. „Jediný způsob, jak proti nim můžeme bojovat, je, že budeme do zálivky přidávat látky, které je budou odpuzovat,“ vysvětluje Janeček.



Pěstování letniček na netradičních místech není jen výsadou českoskalického komínu. Jen zhruba o 13 kilometrů dále mají v Novém Městě nad Metují květinové hodiny.