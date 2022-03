"Moc jsem toho tedy neměl, ale ty tři "vzorky", které jsem zkusil, byly opravdu výtečné! Ať žije kvinta - a nejen ona," vyzdvihl akčnost studentů jeden z pedagogů Petr Staněk. "Byť se na různých rádoby vlasteneckých fb profilech objevují rozhořčení nad tím, že ve školách jsou do toho zatahovány děti (a tím pádem i politika), tak v gymnaziálním případě šlo o obyčejnou solidaritu, jejíž pěstování je třeba umožňovat, podporovat a také pochvalovat. Podle mne je tato cesta osobnostní kultivace milionkrát lepší, než se učit dělat, že se nic neděje," má jasno Staněk.

Akce "Pečení pro Ukrajinu" byla zakončena právě u přepážky v České spořitelně, kam celá třída v čele se svou třídní přišla přeposlat vybrané bankovky a mince. "Máme skvělé studenty. Nemůžu soudit podle jiných, protože je neznám, ale v naší škole jsou fajn mladí lidé. Já to prostě vím a podepíšu to vlastní krví," pochválila své svěřence Šárka Rambousková. Ve spořitelně je ani nezaskočila komplikace s převodem peněz na účet Člověka v tísni, která se ale záhy podařila vyřešit díky účtu jedné ze studentek.

Právě řady broumovských kvintánů by s největší pravděpodobností měli v nejbližších dnech rozšířit dva studenti z Ukrajiny, kteří jsou na cestě do Čech. "Domluví se anglicky a měli by být zhruba ve věku svých budoucích spolužáků. Předběžně jsme domluveni, že až se na to po příjezdu budou cítit, tak nastoupí k nám do třídy," dodala Šárka Rambousková.