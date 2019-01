BROUMOVSKO - Vichřice Kyrill, která se v polovině ledna přehnala přes Českou republiku, si „pohrála“ i s lesy na území Broumovska. Největší škody napáchal vítr kolem Ruprechtického Špičáku, kde popadalo 1400 kubíků dřeva.

Ve výstupu na Ruprechtický Špičák teď brání turistům spadané stromy. | Foto: DENÍK/Kateřina Ostradecká

Pomohou i koně





Přibližně před třemi týdny zde byla zahájena těžba poničeného dřeva, která bude pokračovat i v následujícíh dnech. „Zpracováno už je přes polovinu kalamity, a to harvestorovou technologií, která je bezpečnější a rychlejší. Místa, kam se harvestor nedostane, tedy například na svahy, budou zpracována klasickou technologií, s pomocí koní a traktorů,“ informoval revírník Radomír Rambousek. Vzhledem k probíhající těžební činnosti, která ohrožuje bezpečnost návštěvníků lesa, i nadále platí zákaz vstupu do lesních prostorů v revíru Vižňov, Ruprechtice a Vernéřovice. Ukončen by měl být v polovině května.



A proč právě v Ruprechticích napáchal vítr největší škody? „Důvodem tak velké kalamity není složení lesa, ale nárazový, tak zvaný bořivý vítr, který šel od jihu. Kam se tyto narázy opřely, tam to spadlo. Vůči západnímu větru jsou lesy stabilnější, protože jsou jinak ovětveny,“ vysvětlil Rambousek.

Poničený les by měl být v budoucnu zalesněn převážně buky. „Jako zpevňující dřevina je buk stabilnější, způsobuje zkvalitnění půdy a míň trpí exhaláty,“ dodal Radomír Rambousek.