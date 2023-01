Náchod chce postavit Platýze od Kaplického. Stal by se z něj lázeňský pavilon

Kromě areálu lázní totiž město v lednu získalo za 700 tisíc korun i sedm ochranných známek na značku Ida, a to od společnosti Robot World.

Hlavně pro návštěvníky

Kyselku chtějí představitelé města nabízet zatím jen v areálu budoucích lázní. „Uvažujeme o tom, že ji budeme využívat pro léčebné účely ve znovubudovaných lázních. Voda tedy bude nejprve určena léčebným procedurám. I kvůli tomuto kroku, kterým de facto dojde ke sjednocení vlastnictví lázní a značky Ida, jsme k odkupu přistoupili. Město Náchod je tak nyní jediným oprávněným uživatelem vody z vrtů Ida, a nikdo jiný proto tuto minerálku nabízet nemůže “ řekl Deníku místostarosta Jan Čtvrtečka.

Samotné stáčení minerální vody do lahví je podle Čtvrtečky hudba budoucnosti. Město totiž nemá vlastní stáčírnu. Stávající je dlouhá léta zavřená a ve zchátralém stavu. „Určitě je však návrat minerálek v lahvích v budoucnu možný. Ne však již v tak masovém měřítku, jako v minulosti, bude se jednat o malosériovou výrobu. Nyní se soustředíme hlavně na znovuobnovení lázeňství,“ dodal Čtvrtečka.

Postupný návrat značky Ida vítá i náchodský lékař Jan Falta. Zdejší kyselka má podle něj díky svému minerálnímu složení a mírné alkalitě blahodárné účinky na lidský organismus. „V jejím složení se protínají různé lékařské obory. A to od interny, přes kardiologii až po ortopedii. Ida je totiž dobrá nejen na nemoci srdce, ale také na snižování tlaku, onemocnění cév či alergii. Má zkrátka velký záběr,“ uvedl Falta.

Retro je in

Pokud v budoucnu skutečně Náchod vrátí na trh legendární Idu, bude mít tento krok podle Deníkem osloveného experta šanci na úspěch. „Na retro lidi slyší. Stačí se podívat na příklady některých obchodních řetězců, které při svých retro týdnech nabízejí lidem již dávno zaniklé značky,“ podotkl ekonom Tomáš Maier z České zemědělské univerzity. „Podívejme se na Kofolu, které po sametové revoluci nedával nikdo příliš šanci na úspěch. A kde tato značka, která vznikla na začátku 60. let minulého století, nyní je,“ uvedl Maier.

Jediné, co by případnému návratu Idy do karet nehrálo, je pokles spotřeby nealko nápojů. Zatímco tento segment dosáhl vrcholu v roce 2008, kdy byla jeho spotřeba v průměru 297 litrů na hlavu, od té doby klesá a nyní Češi vypijí jen 236 litrů na osobu a rok.