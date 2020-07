Za dva roky v areálu vyrostly dva nové pavilony a dosud se prostavěla více než miliarda korun. Termín stavby za plánovaných 1,344 miliardy korun bez DPH byl sice už v prosinci 2018 kvůli neočekávanému výskytu skalních hornin prodloužen o 45 dní, ale jak stavební práce spějí do finále tak se zdá, že vše klapne podle plánu.

Do postupu prací nepromluvila ani protikoronavirová opatření a investor nemusel řešit ze strany zhotovitele žádný požadavek na změnu termínu, který by se mohl schovat za neviditelný covid-19.

Stavaři už tedy mohou stříhat po vzoru někdejších „mazáků“ základní vojenské služby metr, který jím bude odměřovat poslední týdny do ukončení a předání stavby.

Zaměstnanci ONA si budou muset na stěhování do nových prostor počkat na začátek příštího roku. Zkušební provoz by měl být zahájen na podzim a než se zmodernizovaná nemocnice začne na plné obrátky starat o zdraví pacientů, tak budou moci personalisté „lovit“ především chybějící lékaře specialisty. Bylo by smutné, kdyby potenciál nových oddělení nebyl využit kvůli nedostatku zdravotníků.