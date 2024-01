Książ je pro návštěvníky atraktivní i když je mráz a chumelí. Právě nyní jeho terasovité zahrady mohou návštěvníci obdivovat i po setmění neboť na prohlídkové trase v Zahradách světla desítky tisíc světýlek tvoří mimořádnou podívanou, kterou aktuálně zvýrazňuje čerstvě napadaný sníh.

Zdroj: Jiří Řezník

Pokud máte rádi večerní osvětlení a nevadí vám chladnější počasí je večerní výlet kousek za Wałbrzych (z Náchoda to je 64 km, z Trutnova 58 a z Broumova 42 km) skvělým nápadem. Venkovní trasa vede osvětlenými zahradami zámku Książ, jejichž historie sahá až do 18. století. Návštěvníky uchvátí dekorace, které odkazují na historii hradu a zámeckého života.

Zdroj: Jiří Řezník

Až do konce února se zámecké zahrady každý večer od 17 hodin rozzáří efektními světelnými dekoracemi, které vdechnou život mimořádné architektuře zámku. Z fontán tryskají proudy světla, Růžová terasa je vyzdobena velkolepými květinami a Západní terasa se proměnila v Míčovnu, kde se odehrává opravdový knížecí ples s tančícími páry, tu a tam do tmy svítí zámecké kočky. Navíc kromě výše zmíněných atrakcí bude ještě jedno překvapení, kterým je osvětlená trasa s názvem „Středověký Książ“. Tam na návštěvníky čekají rytíři, štíty, pochodně, duchové a nová animace v podobě rytířského turnaje.

Zdroj: Jiří Řezník

Žlutě září i legendární Zlatý vlak

Mezi iluminacemi z tisíců světel se největší pozornosti asi těší legendární, nacistickou kořistí nabitý Zlatý vlak - ten údajně obsahoval až 300 tun zlata, diamanty a jiné drahokamy, který údajně Němci v roce 1945 zasypali před postupující sovětskou armádou právě v okolí jednoho z nejkrásnějších zámků v Polsku, jehož podzemí je protkáno sítí tunelů. Traduje se, že vlak vyjel někdy v roce 1945 z tehdejšího města Breslau (Vratislav) směrem do Německa. Tam ovšem nedorazil a jeho stopa má končit někde v okolí Walbrzychu (Valbřichu). Údajně by měl být vlak ukryt v uhelném dole nebo chodbách tajného válečného projektu Riese právě u zámku Książ. Údajně vjel do tajného tunelu, který Němci zasypali, zaminovali a zahladili většinu stop. Jeho poloha je předmětem dohadů.