Jaroměř, Josefov /FOTO/ - Zajímavé letové ukázky či plno zábavných i naučných soutěží pro děti. Takový byl sobotní program na letišti v Josefově, kam na již tradiční akci, která spojuje dětský den a den otevřených dveří, přišel patrně rekordní počet návštěvníků. O zájem se zasloužilo nádherné počasí.

„Já vždycky říkám, že to snad máme na objednávku. Za tolik ročníků se stalo jen jednou, že nám pršelo. Všechny ostatní roky nám zatím vycházejí. My máme takového boha, my plachtaři (příznivci plachtění a bezmotorových letadel pozn.red.), říká se mu Bůh Termoska. Ten dělá to termické počasí. Je vidět, že dneska jsme s ním zase za dobře, zase to dopadlo," pochvalovala si výstavní letní den organizátorka Pavlína Rezková, která měla na starosti především program pro děti.

„Já se nejvíc těším asi na chůdy," řekl jeden z dětských účastníků Ondra Bahník. „Mně se nejvíc líbí střelnice," těšil se zase Patrik Derner na soutěž ve střílení. Disciplín však bylo více, a jedno z dětí, které se zúčastnilo všech, pak vyhrálo vyhlídkový let pro tři osoby. Stejná cena čekala i na jednoho vylosovaného šťastlivce z řad dospělých.

Zástupci všech věkových kategorií pak obdivovali vystavenou leteckou techniku, a odpoledne také samotné piloty, kteří ji předvedli přímo v akci nad josefovským letištěm.

„Jedním z nejzajímavějších strojů je třeba americký bojový vrtulník AH-1 Cobra, jediný stroj svého druhu původem z Ameriky, který léta v Česku. Zajímavé jistě bude také akrobatické RedBull duo a poté celá jejich letka. Zmínit také musím repliky letounů z obou světových válek nebo seskok parašutistů," vyjmenoval některá odpolední lákadla předseda zdejšího aeroklubu Martin Rezek, který měl na povel tuto část programu.

„Je to tak, že jsme malá akce, většina pilotů sem lítá za palivo a párek. Jsme rádi za každého, kdo přiletí," dodal. Strojem z největší dálky byl patrně letoun FW-190, s nímž přiletěl pilot až z Břeclavi.

Na závěr celé akce, na jejíž konání přispělo město Jaroměř a nadace ČEZ, pak organizátoři připravili vzlet horkovzdušného balonu a rockový koncert.

Bronislav Jaroš