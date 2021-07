Za uzavřením náchodského koupaliště je plánovaná rekonstrukce dětského bazénu a brouzdaliště, která začala tento týden. „Dnes ráno se začalo. Vybourávají se brodítka a původní brouzdaliště zmizí úplně. Dětský bazén bude nerezový a jeho součástí bude i brouzdaliště s vodními atrakcemi pro nejmenší děti. Současně budou vybudována nová brodítka se sprchami. Cílem rekonstrukce je zvýšení komfortu pro návštěvníky koupaliště,“ řekla včera Deníku ředitelka Sportovních zařízení města Náchoda Kateřina Beranová.

Kam si jít zaplavat:



- Areál zdraví a sportu Aqa Land (Meziměstí) - Plavecký bazén 25 m se čtyřmi drahami a hloubkou do 180 cm, rekreační bazén nepravidelného tvaru s množstvím vodních chrličů a masážních trysek s hloubkou do 120 cm. Na tento bazén je napojen 60m dlouhý tobogán a 3 m široká skluzavka.



- Oáza klidu pro táborníky i plavce - Rybník Špinka (Červený Kostelec) je místem, kde nalezne každý návštěvník řadu nádherných míst pro klidné stanování i lenošení u vody, a to od „ocasu rybníka“ až po hráz rybníka.



- Osvěžení a zábava pro celou rodinu - Rybník Brodský (Červený Kostelec) Kemp s pohádkovou stezkou a stylovou vodnickou hospůdkou vás zaručeně zaujme a nepustí



- Koupaliště v Teplicích nad Metují je provozováno v režimu přírodní koupaliště. Voda se čistí přes pískové filtry bez využití bazénové chemie. Nejzajímavější atrakcí je skokanský můstek s 1,5m stupněm a 3m prknem.



- Plavecký areál v Jaroměři nabízí 50x22 metrů plavecký bazén, 22x12 metrů dětský bazén, stále ohřívanou vodu na 24 °C, dvouproudovou skluzavku 25 m- Koupaliště pro celou rodinu (Police nad Metují) se nachází asi 10 minut chůze od centra, směrem na Suchý Důl. K dispozici je 25 m bazén pro plavce, bazén pro neplavce a brouzdaliště

Proti zvýšení komfortu by návštěvníci koupaliště jistě nic neměli, ale mnozí se zlobí, že se tak děje právě ve dvouměsíční sezóně. „Samozřejmě, že se s kritickými připomínkami ohledně načasování rekonstrukce setkáváme,“ připouští Kateřina Beranová, a jedním dechem dodává, že těm, kteří si chtějí zaplavat nabízejí variantu v podobě takřka celodenně otevřeného krytého bazénu. „Přijít si zaplavat do bazénu mohou zájemci po celé prázdniny ve všední dny od půl šesté ráno do půl deváté večer. Otevřena je i terasa, kde je k dispozici 12 lehátek,“ zmiňuje Beranová.

To, že rekonstrukce „zaplácne“ celé léto sice vedení města mrzí, ale s načasováním takovéto akce to nebylo jednoduché. „Nebyla jiná možnost,“ říká náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka. Projektová dokumentace se začala připravovat vloni na podzim. Předcházela tomu debata, zda by se nevyhovující stav brouzdaliště a dětského bazénu dal vyřešit plastovou folií nebo nákladnější nerezovou variantou. Nakonec zvítězil nerez a do výběrového řízení na rekonstrukci se přihlásily tři firmy, z nichž jen jedna splnila požadované podmínky.

Zatímco v Náchodě se koupaliště opět otevře příští léto, tak v nedalekém Novém Městě nad Metují se ho v nejbližších letech hned tak nedočkají. „Pracovní skupina na obnovu koupaliště se sešla naposledy někdy v loňském roce,“ říká místostarosta Libor Hovorka s tím, že vloni při schvalování rozpočtu neprošel v zastupitelstvu návrh na uvolnění potřebných financí na projekční práce. „Dá se říci, že v tomto volebním období není projekt koupaliště aktuální,“ říká místostarosta, že v zastupitelstvu není většinová shoda, aby se koupaliště v historickém místě obnovilo.

„Domnívám se ale, že příští rok v komunálních volbách bude koupaliště jedním z hlavních témat kandidujících uskupení. Bude záležet na složení zastupitelstva. Vidím poměrně velkou šanci na to, že většinu získají příznivci obnovy koupaliště v historickém místě,“ tipuje Libor Hovorka, který ale sám patří k názorovému proudu, podle jehož zastánců má město důležitější problémy na řešení. „Koupaliště nepovažuji za úplně aktuální potřebu,“ má jasno.

Naopak další člen pracovní skupiny Milan Slavík považuje obnovu koupaliště a vybudování letního areálu za jednu z priorit. „Bohužel nyní je politické směřování většiny zastupitelstva nastavené tak, že vůle pro to není. Snažíme se alespoň prosadit doprojektování protipovodňového ochranného valu, díky kterému by mohla být lokalita vyjmuta ze záplavové oblasti a zařazena do národní databáze brownfieldů, na jejichž využití se dá čerpat zajímavá dotace. Na to ale většina zastupitelstva nechce slyšet,“ mrzí Milana Slavíka, že samospráva odmítá vyslyšet hlas poměrně velké skupiny obyvatel. „Když se podíváme do historie, tak jsme přesvědčeni o tom, že do tohoto údolí to prostě patří. Je to část města, která je nevyužitá. Nemluvme pouze o koupališti – správně se to nazývá Letní areál Metuje a to místo může žít několik měsíců v roce,“ uvedl zastupitel Milan Slavík, který nevidí žádné neřešitelné zádrhele, které by výstavbu znemožnily. "Stačí jen chtít."

Obyvatelé Náchoda a Nového Města nad Metují v tom nejsou sami, kdo nemají možnost vyrazit si v místě svého bydliště na koupaliště. Stejně jsou na tom například i v Broumově. To v Červeném Kostelci to mají kousek alespoň na rybník Brodský či Špinku, Česká Skalice leží na břehu Rozkoše. Příjemná koupaliště tak paradoxně mají hlavně nejmenší města okresu – Meziměstí, Police nad Metují a Teplice nad Metují.