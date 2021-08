Letos se kostely každou prázdninovou sobotu a úterý otevírají pro veřejnost už posedmé. „Oproti loňsku mohou zájemci navštívit kostely také v Heřmánkovicích a Ruprechticích, které prošly v posledních letech rozsáhlou opravou, na niž se podařilo získat peníze i z darů návštěvníků,“ říká broumovský děkan Martin Lanži. Právě kostel v Heřmánkovicích je přístupný teprve od srpna.

Léto otevřených kostelů nabízí čtyři otevřené svatostánky dopoledne (od 9 do 12 hodin to jsou kostely Ruprechtice, Vernéřovice, Vižňov a nově Heřmánkovice) a odpoledne od 14 do 17 hodin se otevřou kostely v Martínkovicích, Božanově, Otovicích a Šonově.

„Já osobně to tam miluji. V posledních letech se do obnovy kostelů na Broumovsku hodně investovalo a já pevně věřím, že se tyto nádherné barokní kostely podaří zapsat na seznam kulturního dědictví UNESCO,“ uvádí europoslanec Tomáš Zdechovský, který obnovu kostelů dlouhodobě podporuje.