Červenokostelecký rybník Brodský a přilehlý stejnojmenný kemp jsou místem pro pohodovou rodinnou rekreaci. Na své si zde přijdou i rybáři. Březový háj, velká travnatá pláž a písčité pozvolna klesající dno rybníka tvoří přírodní zázemí tohoto areálu. Podívejte se, jak zde návštěvníci tráví letní dny.

Léto v červenokosteleckém kempu Brodský. | Video: Deník/ Regina Hellová

Kemp Brodský se navíc nachází uprostřed turisticky atraktivní a zajímavé oblasti. Můžete odsud podnikat výlety do krásné přírody, do zámků, klášterů, na zříceniny hradů, do pevností, skalních měst i safari parku. Nedaleká místa vám také přiblíží zdejší významné osobnosti. Své stopy tu zanechali například Božena Němcová, Alois Jirásek, sourozenci Čapkovi, Josef Škvorecký a mnozí další.

Pokud dáváte přednost odpočinku při rybaření, pod hladinou vody se prohánějí kapři, amuři, jeseteři, líni, štiky i okouni. Ceník rybaření najdete ZDE.

V kempu u Broďáku, jak se rybníku lidově říká, se koná i řada zajímavých akcí. Od 4. do 8. srpna se zde uskuteční velmi oblíbené Vodnické slavnosti. Letos to bude 28. ročník. "Slavnosti budou tradičně plné mokrých vodnických her, soutěží, netradičních sportů a radovánek. Těšit se opět můžete na nafukovací atrakce na vodě i na suchu, příjezd vodníka Brodíka, živou hudbu a Vodnický trojboj. Vyvrcholením sobotního programu bude opět nepřekonatelný nadvodní ohňostroj," zvou pořadatelé.