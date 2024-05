„Přesnost je výsada králů. Sice nejsem žádný král, ale jako starosta vás chci přivítat při otevření spolkového domu," pozdravil úderem 13. hodiny přítomné starosta Jan Birke. „Nový spolkový dům je krásná a hlavně smysluplná stavba, která nabízí skvělé možnosti pro spolkový život v našem městě. Děkuji všem, kteří se podíleli na stavbě a především těm zastupitelům, kteří měli tolik potřebnou odvahu a hlasovali pro to, aby mohl vzniknout," věří starosta, že budoucnost potvrdí, že rozhodnutí vynaložit z městské pokladny na výstavbu částku převyšující 65 milionů korun bylo správné.

Samotná stavba spolkového domu dle návrhu architektonické kanceláře Tomáš Vymetálek Architects vyplnila vzniklou proluku mezi domy v Hurdálkově ulici. Před spolkovým domem je volné prostranství podobné atriu, které je doplněno zpevněným povrchem a městskou zelení s možností odpočinku na lavičkách. Své zázemí pro setkávání u příležitosti výročních schůzí, pořádání přednášek či školení zde najdou v konferenčním sále pro cca 50 až 100 osob místní spolky. Nechybí menší spolkové místnosti, bezbariérový přístup a veškeré další prostory pro zajištění provozu.

Otevřou si otiskem prstu

Pro přístup do novotou zářícího objektu není potřeba ani klasický klíč - vybraným uživatelům to umožní čipová karta nebo postačí i otisk prstu. „Je to na domluvě se zástupci jednotlivých klubů - buď budou mít jednoho zástupce, který bude mít možnost otevřít nebo lze zařídit, aby měl umožněný přístup každý z členů," říká správce objektu Michal Hornych. Kolik místních spolků bude nový objekt využívat zatím není zřejmé.