Pak přišlo na řadu finále. "Všech sedm lezkyň zahájilo prohlídku a postupně předvedly svoje umění. Tři nejlepší dolezly nad očekávání dost daleko a bohužel všechny spadly v jednom kroku. Lucka Vojáčková jediná doskočila další chyt, ale nejednalo se o kontrolované držení. Rozhodčí ji přesto chtěli posunout na první místo, ale Lucka předvedla fair play postoj a první místo odmítla. To bylo při předávání cen oceněno zvláštní cenou a potleskem všech přítomných," vyzdvihl fair play postoj jedné z lezkyň.

Po úpravě cesty pokračovalo finále pro muže. Devět nejlepších si to rozdalo a výkony byly opět parádní. "Lukáš Uherec nastavil laťku pořádně vysoko a vypadalo to na vítězství. Poslední lezec, Tomáš Binter, dolezl do stejného kroku a díky kratšímu času lezení se mohl radovat z vítězství."