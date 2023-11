Přes 80 lezeckých nadšenců z celého východočeského regionu předvedlo v Náchodě svou sílu, odvahu a um na III. ročníku Lezečkiády - lezeckých dětských závodů.

Lezečkiády se letos zúčastnilo přes 80 dětských lezeckých nadšenců v pěti kategoriích ve věku od 5 do 16 let. | Foto: Martin Hrach a Gerd Weinlich

Letos to jsou čtyři roky, kdy vedoucí z oddílu Lezečky Lasičky Duha Bartoňka Náchod Gerd Weinlich přišel s nápadem uspořádání lezeckých závodů v Náchodě. O podporu tehdy požádali Horolezecký oddíl Náchod, který se o stěnu stará, a společně uspořádali první ročník. Po „absenčních" letech pandemie na Lezečkiádu pořadatelé navázali vloni a na začátku listopadu tohoto roku se konal třetí ročník. „Jsme rádi, že díky zájmu mezi lezeckými organizacemi se stává Lezečkiáda již tradiční akcí," těší organizátora Gerda Weinlicha.

Cílem Lezečkiády je nabídnout vertikální závody pro amatérské lezecké nadšence. „Nejde nám o vrcholové lezce, ale zaměřujeme se na děti, které rády lezou, chtějí získat nové zkušenosti, dovednosti a odnést si plno nových zážitků. Navzájem se povzbuzovat, poznávat další lezecké oddíly a vidět kam až se mohou i nadále posouvat v této smysluplné pohybové činnosti," vidí pořadatelé přínos závodů.

Lezečkiády se letos zúčastnilo přes 80 dětských nadšenců ve věku od 5 do 16 let. Děti lezly celkem čtyři cesty různých obtížností a v závěr při rovnosti pořadí rozhodovaly v neskutečné divácké atmosféře finálové cesty. „Bylo krásné sledovat nejmenší lezce jak s nadšením překonávají lezecké cesty i ty zkušenější, kteří již zvládají cesty obtížnosti 7 a 8," ohlédl se Gerd Weinlich za závody, na které dorazili účastníci z celkem 11 lezeckých oddílů či kroužků z Královehradeckého kraje, ale dorazila i závodnice např. z Brna. Pro všechny účastníky byly připravený pěkné lezecké a outdoorové ceny. „Pro nás organizátory bylo fajn nabídnout tuto akci v Náchodě, využít zdejší lezeckou stěnu a nabídnout dětem nejen z Náchodska, ale z celého kraje něco, co si na tréninku nevyzkouší a neprožijí," těšila pořadatele pozitivní zpětná vazba z dalších zúčastněných oddílů. „Díky patří ZŠ TGM Náchod za možnost akci uspořádat u nich na stěně, dále všem partnerům a sponzorům za pěkné ceny. Hlavní dík patří našemu organizačnímu týmu vedoucích z oddílu Lezečky Lasičky z Duhy Bartoňka a týmu z HO Náchod v čele s Adamem Prázou. Týmu lidí, kteří organizaci a chystání cest připravovali ve svém volném čase."