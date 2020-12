Začal advent. Rozhodně ten nejzvláštnější v 21. století. V někdejším zahradnictví se v neděli v podvečer rozsvítily desítky tisíc bílých světélek a svůj provoz zahájila Ježíškova nebeská kancelář. Přestože vytyčené shromažďovací mantinely žádnou akci neumožnily, přesto dorazily desítky lidí.

Tisíce žárovek rozsvítily v Josefově na Náchodsku Ježíkovu kancelář a přišli do ní stovky lidí. Pan Bauer každoročně zdobí svůj dům žárkovkami, betlémem i možností napsat ježíkovi do nekonečného dopisu přání. | Foto: Deník / Michal Fanta

„Jenom jsem avizoval, že se rozsvěcíme a ne že to je akce rozsvěcení," krčil rameny principál Boučkova loutkového divadla Roman Bedřich Bauer, jenž se svou ženou už několik let v adventním čase proměňuje usedlost někdejšího zahradnictví v Josefově na Ježíškovu základnu. Nedovolit příchozím, aby napsali dopis Ježíškovi ale neměl to srdce.