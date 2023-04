V téměř dvacetitisícovém Náchodě se od července budou muset obejít bez pobočky v Českoskalické ulici a v ulici Polská v Bělovsi. Zůstane pouze úřadovna na Masarykově náměstí.

„Vyrazilo mi to dech, nečekal jsem to ani v nejhorším snu. Do jisté míry to chápu, ale tímto způsobem z nás udělali blázny. Jak to mám vysvětlit lidem? Nechat v katastrálně velkém městě jako je Náchod jednu poštu v centru, to je silné kafe i na mě. A to říkám velmi slušně. Bude samozřejmě kapacitně absolutně přetížená,“ říká s trpkostí v hlase starosta Náchoda Jan Birke.

Obyvatelé městské části Staré Město nad Metují byli novou informací zaskočení. Většinou o rušení pošt slyšeli, ale málokdo si dovedl představit, že se dotkne právě jich.

„Je to opravdu hrozná škoda. Naše pošta je vytížená, chodí sem spousta lidí. Slyším to od vás poprvé. Nevím, kdo o tom rozhoduje, ale určitě nemyslí na staré a nemohoucí lidi. Na poště na náměstí bude nával a čekání. Bydlím tady 50 let, chodím sem ráda a teď se to ruší,“ lituje před úřadovnou v Českoskalické ulici Miluše Hejnová ze Starého Města.

Nedaleko bydlí i Lucie Kollertová, která si přišla se svými dvěma dětmi vyzvednout balík.„Myslím si, že je to šílenost. Už teď zaměstnanci na poštách nestíhají. Na náměstí bude plno. Chodí sem ráda i kvůli paní za přepážkou,“ svěřuje se mladá maminka.

Poštovní úřednice jsou ranní zprávou zaskočené

Poštovní úřednice za přepážkou mezitím obsluhuje dalšího zákazníka. Nepříjemnou informaci ještě nestihla vstřebat. „Je to rychlé, nečekala jsem to. Dozvěděla jsem se to dnes ráno. Ještě jsem to nestihla oplakat, neměla jsem čas. Nevím, co budu dělat. Mám místní lidi ráda. Penzi si tu vyzvedávají i důchodci, kteří prostě nejsou schopní na hlavní poštu dojít,“ říká Dita Špetlová, která pro Českou poštu pracuje dvanáct let, na pobočce v Českoskalické ulici v Náchodě působí dva a půl roku.

Více se rozpovídat nechce, aby neměla v práci problémy. Ze stejného důvodu jsou mlčenlivé i úřednice v Traxlerově ulici v Jaroměři – Josefově a v ulici na Zavadilce na západním okraji dvanáctitisícového města. Z jejich slov i chování je však patrné, že jsou ranní zprávou zaskočené. Stejně jako jejich klienti.

Ti budou muset využívat poštu v kopečku vedoucím na jaroměřské náměstí, kam je to z Josefova zhruba tři kilometry.

„Naše pošta se ruší? I ta v Josefově? Neříkejte. Pane jo,“ těžce hledá slova uprostřed sídliště Na Zavadilce Karla Štípková. Po operaci chodí o berlích, takže vzápětí zvažuje, jak se bude dostávat na poštu na náměstí. „Mám sice auto, ale nevím, jestli mě teď nechají kvůli zdravotním důvodům řídit. Musíme se přizpůsobit, žádné protesty nepomohou,“ myslí si.

Jana Jiroušová bydlí v několik kilometrů vzdálené jaroměřské části Josefov 42 a po stejnou dobu chodí i do místní poštovní pobočky. „Bude to zvláštní, až tady nebude. Nesouhlasím s tím. Chodím si sem pro důchod, platím tu inkaso a teď, abych dojížděla do města. Naštěstí má snacha auto, tak mě tam snad doveze. Jinak nevím, co bych si počala, jsem už dost stará, ani nevím, jak bych se tam dostala,“ konstatuje.

Starostové jsou znechuceí i rozčílení

Před týdnem byl starosta Jaroměře Jan Borůvka mírný optimista. Dostal totiž dopis od ministra vnitra Víta Rakušana, který podle něho sice byl nesrozumitelný, ale ubezpečoval v něm, že ještě není rozhodnuto o tom, které pobočky padnou. Doufal tak, že se o citlivé problematice ještě bude dát jednat.

„Je mi to líto. Českou poštu jsem vnímal jako organizaci, která má být lidem nejblíže. Jsem z toho znechucený. Je to celé špatně. Na jedné straně někde utíkají peníze, tak se obětuje služba pro lidi. Jak budou ti starší dojíždět z Josefova do Jaroměře,“ pokládá řečnickou otázku Borůvka.

O tom, zda ministr Rakušan věděl o seznamu poboček delší dobu, nepochybuje starosta Birke, který šéfa resortu vnitra zná z poslanecké sněmovny.

„Tykám si s ním, seděli jsme vedle sebe čtyři roky v bezpečnostním výboru. Ale dnes se musím ptát, co na tom ministerstvu dosud dělal, když to dospělo takhle daleko. Ta informace mi přišla dnes ráno. Předtím ministr rozeslal dopis, ze kterého jsme se nic nedozvěděli. Prý mě zve na nějaký seminář, ale já na žádný jít nechci. Také prý nevěděl, které pobočky se zruší. Samozřejmě, že to věděl. Vždyť ten materiál předjednával. Minimálně na poradě vedení pošty to musel předložit. To samé, když s tím šel na vládu,“ odhaduje rozčílený starosta a zvažuje, zda se nepřidá k některým českým starostům, kteří se chtějí pokusit s ministerstvem ještě jednat.

„Pokud by se to dalo zvrátit, určitě se přidám. Ale obávám se, že je to v zásadě nezvratné,“ drží se při zemi Birke. Další možnosti zvažuje i starosta Jaroměře.

„Pokud vznikne iniciativa směřující k tomu, aby se zjistilo, kde peníze z pošty unikají, a jak to řešit, tak se k ní přidám. Na vesnicích vznikají pobočky Pošta Partner, které si platí obce. Pokud stát není schopen zajistit služby, mohla by to být cesta. Ale musela by tomu předcházet relevantní analýza a širší kontext. Aby nám jednoduše neřekli, dejte nám peníze a my vám to budeme zajišťovat,“ říká Borůvka.

Na Náchodsku přijdou o svou úřadovnu i lidé v Meziměstí - Ruprechticích. V Královéhradeckém kraji pošta zruší ještě sedm poboček v Hradci Králové, dvě ve Vrchlabí, jednu v Jičíně a jednu v Trutnově.

Česká pošta zajistí od 1. července dostupnost poštovních služeb podle nově platné legislativy. Ta stávající počítala s 3 200 poštami po celé České republice, nově bude podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu možné zajistit pokrytí poštovních služeb 2 900 pobočkami. Vše ale ještě musí schválit vláda.