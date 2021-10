Od hradeckého zákaznického centra se vine had zákazníků, hýbe se jen pomalu. Dveře pobočky jsou zavřené, zaměstnanci jimi příchozí vpouští jen po třech a po poměrně dlouhé chvíli. I uvnitř totiž na vyřízení svých záležitostí čekají asi dvě desítky lidí.

"To už je 12 hodin?" diví se Hana Lovasová z Hradce Králové, která právě opustila zákaznické centrum. "Byla jsem tu od 9 hodin," svěřuje se a také s tím, že je celkem spokojená, jak nakonec dopadla: "Bydlím sice v bytě 3+ 1, ale je to malý byt o 60 metrech čtverečních. Plyn spotřebuji, jen co uvařím a elektřiny taky moc ne, bydlím sama. Za plyn zaplatím stejně a u elektřiny jsem si mohla vybrat, jestli zaplatím zálohu 700 nebo 800 korun. Vybrala jsem si těch 800, ať třeba dobírám. Cenu budu mít stálou na tři roky."

Mnozí z čekajících jsou klienti Bohemia Energy a dalších dodavatelů energií, kteří v posledních dnech oznámili, že končí.

"Cenu očekávám samozřejmě vyšší. Máme rodinný dům a jedeme jen na elektřinu. Když dopadneme dobře, tak zaplatíme jednou tolik. Říká se, že když se za ten půlrok nikam nezaregistrujete, tak pak to bude ještě dražší," osvětluje Zuzana z Vysoké nad Labem důvody, proč raději zamířila do zákaznického centra ČEZu co nejdříve. "Mají jinak otevřeno až do pěti odpoledne, ale včera museli zavřít už o půl čtvrté, aby stihli všechny odbavit," dodává.

I ti ostatní - stávající zákazníci, kteří se sem přišli zeptat třeba jen na fixaci cen, si frontu musí vystát. "Já tu čekám už dvě a půl hodiny. Přišla jsem kvůli plynoměru do novostavby," říká mladá žena.

Už po pár desítkách minut začínají bolet záda a nohy, ale nikdo hlouček čekajících neopouští a přicházejí další. Občas někdo zavtipkuje, že jsou přece lidi dobře vytrénovaní z dob minulého režimu z front na maso či na pomeranče. Někteří líčí, jak vybaveni spacáky venku nocovali před Mototechnou, aby se dočkali vysněného auta. Moc do smíchu ale těm, kteří náhle musí řešit změnu dodavatele energií, ve skutečnosti není. Někteří mají navíc za sebou nemilou zkušenost s energetickými šmejdy.

"Lidé by neměli panikařit, nikdo je neodstřihne, o elektřinu určitě nepřijdou. Všichni od nás dostanou dopis, kde budou instrukce, co mají dělat. Už během tohoto týdne jsme je začali rozesílat. Mají půlroku na to, aby přešli k jinému dodavateli energie. Samozřejmě fronty teď u našich zákaznických center jsou, tipla bych, že přichází tak trojnásobek lidí denně a možná i trochu více. Kdyby to do půlroku nestihli, pak by to byl problém, ale myslím, že je to dostatečně dlouhá doba, aby si to každý pohlídal," říká mluvčí ČEZu Šárka Lapáčková Beránková.

Kompletní informace i odpovědi na nejčastější dotazy najdou zájemci na webu společnosti. "Kdo je šikovný na internet nebo má někoho, kdo mu s tím pomůže, může k nám přejít i on-line a vyhnout se tak frontám," upozorňuje mluvčí ČEZu.

Výhodu odbavení bez čekání v zákaznickém centru měli pak také ti, kteří si stačili návštěvu včas objednat, jako Marie. Bývalá klientka také končící X Energie, která spadala pod Bohemia Energy, na zálohách nakonec zaplatí měsíčně o 550 korun více. Jak podotýká, raději si je nechala vyšší, aby později nebyla nemile překvapena.

Někteří odběratelé, kteří museli změnit dodavatele, se přitom musejí vyrovnávat i s tím, že na zálohách za vytápění zaplatí i více než dvojnásobek toho co doposud. "Máme rodinný dům, platili jsme za vytápění 3,5 tisíce korun měsíčně, teď to bude 10 tisíc," říká žena z Hradecka, kterou utěšuje snad jen to vědomí, že nepůjde o trvalou záležitost.

"Protože jsme v ‍uplynulých týdnech pomohli tisícovkám zákazníků, kterým jejich nespolehliví dodavatelé vypověděli smlouvy s ‍fixními cenami v ‍okamžiku, kdy pro ně přestaly být výhodné, nebo je ‍převedli automaticky na ‍nevýhodné produkty, veškerý objem předkoupeného plynu a ‍elektřiny rezervovaný pro ‍nové zákazníky jsme již vyprodali. Pro další nové zákazníky tak musíme nakupovat za aktuální velkoobchodní ceny, jejichž nárůst nemůžeme ovlivnit," informovala společnost Innogy.

U jejího zákaznického centra v Hradci Králové lidé čekali v úterý o poznání kratší dobu.

"Budeme platit jednou tolik," svěřuje se zákaznice, která právě centrum opustila.

Novou smlouvu si byl tady vyřídit i Bohumil Konvalina Z Hradce Králové: "U Bohemia Energy jsem byl dlouho, asi od roku 2006. Jejich pád mě překvapil, protože ještě nedávno měli reklamu v televizi, ještě před 14 dny lákali lidi a teď tohle. Jsou to podvodníci. Bydlím v bytě a zálohově jsem platil kolem 600 korun, teď mě to vyjde na 900 korun."

Náklady na provoz domácnosti stoupnou i stávajícím zákazníkům. Do hradecké pobočky Innogy v úterý mířili lidé také kvůli navýšení záloh v důsledku toho, že je společnost informovala o zdražení plynu o 10,6 procent. Také na webu Innogy najdou zákazníci odpovědi na nejčastější otázky a informace k řešení současné situace.