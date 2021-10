Jako předseda krajské organizace ČSSD v tuto chvíli neplánuje žádné unáhlené kroky. „Tato situace není o osobní odpovědnosti, ale o sociální demokracii jako celku. ČSSD je velmi stará dáma, je nejstarší stranou na naší politické scéně a zaslouží si rozumné, rozvážné a konstruktivní kroky do budoucna. V nejbližších dnech proto svolám krajské předsednictvo a poradíme se co a jak dál…,“ uzavřel ohlédnutí za nevydařenými volbami Jan Birke, který se už dívá vpřed a bude se soustředit na komunální volby v příštím roce.

Náchodského starostu sice samozřejmě mrzí, že ČSSD nebude parlamentní stranou a z Poslanecké sněmovny ČR na základě výsledků voleb vypadne, ale jak dodal, tak i v tomto případě se potvrzuje rčení, že všechno zlé je pro něco dobré. „To, že končím v poslanecké sněmovně je určitě dobrá zpráva pro mou rodinu, na kterou budu mít více času. A je to i dobrá zpráva pro Náchod, kde mám tu čest starostovat, protože právě tady chci teď napnout své síly,“ ujišťuje voliče, i když lituje skutečnosti, že ztratí kontakt s poslaneckou sněmovnou, který mu usnadňoval v určitých směrech i starostování.

Jako bývalý druholigový hokejista umí i prohrávat, takže volební neúspěch vzal celkem sportovně. „V první řadě chci ale poděkovat všem, kdo volili sociální demokracii. Náš výsledek v Náchodě mě potěšil, i počet preferenčních hlasů, které jsem získal. Nebylo jich málo a nesmírně si toho vážím! Je to pro mě znamení, že komunální politiku děláme dobře,“ komentoval klidným hlasem výsledek voleb. „Chci pogratulovat vítězům, my tu naši prohru musíme s pokorou přijmout.“

Kdyby v celé republice měla ČSSD tolik sympatizantů jako na Náchodsku, tak by se politici hájící barvy nejstarší české partaje nemuseli rozpačitě drbat za uchem po historickém volebním debaklu, který je vyšachoval z parlamentních lavic. O poslanecký mandát tak bezmála po osmi letech (ve funkci od 25. října 2013) přijde i východočeský lídr kandidátky ČSSD a náchodský starosta Jan Birke.

