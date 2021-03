Liduprázdná skalní města: bez front a plných parkovišť

/FOTO/ Přestože je stále ve skalních městech sníh a led, o víkendu o sobě začalo pomalu dávat vědět jaro. I přes slunečné počasí ale na prohlídkových okruzích ve skalách v Teplicích nad Metují a v Adršpachu prakticky nikdo nebyl.

Zatímco v těch nejvíce exponovaných dnech přijíždějí do skal denně dlouhé zástupy návštěvníků, tak nyní v době přísného lockdownu to jsou jen jednotky místních a tu a tam i odvážných Poláků, kteří to prostě risknou. | Foto: Deník/Michal Fanta

Kvůli lockdownu, který zamezuje běžný pohyb mezi okresy a katastry jednotlivých obcí, teoreticky mohou do skal jen místní, a tak Adršpašské skály chvíli zůstanou jen pro obyvatele Adršpachu. Stejně tak i Teplické skály. A podle toho to vypadá i před vstupem do skal. Nejkratší měsíc přinesl smutná covidová čísla Přečíst článek › Prázdnost parkoviště nabourává jediné auto s polskou SPZ a za sobotní slunečné odpoledne prošlo vstupem do skal pouze šest lidí. V neděli jich bylo sice o něco víc, ale také se jednalo o jednotky. Jak to vypadá o víkendu ve vyhledávané turistické lokalitě ve srovnání s nejvíce exponovanými dny, kdy do skal mířili tisíce návštěvníků, přinášíme ve fotogalerii.