Pohádky loutkařského tandemu Bauerovi Josefov znají děti nejen na tuzemských divadelních prknech, ale i v zahraničí. A se svými loutkami rozdávají radost i daleko za hranicemi Evropy. Už před osmi lety ale navštívili s Kašpárkem & spol. protinožce. „Poprvé jsme letěli za oceán v říjnu 2015 – tehdy to bylo do Austrálie a na Nový Zéland,” vzpomíná na dlouhou cestu do anglicky mluvícího prostředí. Nabízí se tak hned otázka: Jak vlastně mluví loutky mimo rodné Čechy? „Na to máme krásnou odpověď, kterou Libuška vymyslela před mnoha lety - Kašpárek přece mluví česky,” usmívá se Roman Bedřich Bauer a ujišťuje, že dětské publikum za oceánem řeči ze středu Evropy rozumí. „Hrajeme pro české a slovenské komunity – jsou to buď české školičky, centra nebo třeba v New Jersey jsme hráli vysloveně pro komunitu, která není nijak organizovaná a všechno to jsou Češi a Slováci,” říká loutkoherec z Josefova, že si je zvou tam, kde chtějí u svých dětí udržet tradici rodného jazyka. „Tam loutkám rozumějí naprosto v pohodě. Ale problém s cizím jazykem není nijak dramatický ani u rodilých anglicky mluvících. Hráli jsme dvakrát v ryze americké škole pro děti, které neuměly ani jediné slovo česky. A musím říct, že i když ty naše pohádky jsou jak se říká ukecaný, tak neměli problém s tím jí porozumět a reagovali úplně stejně jako jejich vrstevníci, kteří rozuměli každému slovu,” ujišťuje principál. "Děj pohádek je srozumitelný dětem asi na celém světě,” věří v sílu loutkového projevu.

Bedřich Bauer se narodil v Josefově. Po Střední ekonomické škole prošel několika profesemi. Revoluce v roce 1989 mu umožnila podnikat - papírnictví, hračky…



V té době se již zabýval loutkoherectvím v souboru Boučkova loutkového divadla v Jaroměři. Postupně se vypracoval až na principála souboru BOĎI Jaroměř. Se svou ženou Libuškou se zabývá výrobou loutek, se kterými jezdí hrát klasické rodinné marionetové divadlo po celé republice, Evropě i za oceán.

Letos absolvovali v pořadí již třetí turné po USA. Vzhledem k tomu, že se loutkaři z Josefova do Severní Ameriky vraceli opakovaně, tak si tam po své první návštěvě některé loutky nechali. „Když jsme přijeli do Ameriky poprvé tak jsme ještě nevěděli, jak co bude. Ale už po pár představeních se začalo rýsovat, že si nás tam pozvou znovu. A tak jsme tam loutky nechali u kamarádů. Když jsme za rok přijeli podruhé, tak je poslali do New Yorku, kde jsme hráli první představení dalšího turné.”