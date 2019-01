Hradec Králové - Šest měsíců až pět let vězení hrozí bývalému hokejovému reprezentantovi za zavinění loňské tragické havárie u Smiřic. Opilý však při nehodě podle znalců nebyl.

KOLIK LUBINA DOSTANE? Soud čeká bývalého hokejistu Ladislava Lubinu, který v červenci zavinil mezi Hradcem Králové a Jaroměří tragickou havárii. Zraněným poskytl první pomoc, pak ale utekl a na polici se přihlásil až po šesti hodinách. | Foto: DENÍK/David Taneček

Loňská tragická havárie Ladislava Lubiny jde k Okresnímu soudu v Hradci Králové. A soudce David Schmuck se domnívá, že rozsudek by mohl padnout již první den líčení – 11. května.

„Pokud přijdou všichni předvolaní a neobjeví se žádné nové skutečnosti či potřeba dalších důkazů, mohl by rozsudek padnout ještě týž den,“ řekl Schmuck.

Policie viní Lubinu z ublížení na zdraví z nedbalosti. Původní spekulace, zda při nehodě nesehrál roli alkohol, soudní znalci vyloučili. „Ze znaleckého posudku z oboru soudního lékařství vyplývá, že v době začátku jízdy s osobním automobilem Volvo byla hladina alkoholu v krvi řidiče negativní,“ uvedla policejní mluvčí Anna Pešavová. Sám Lubina trval na tom, že večer před tím vypil jen dvě desetistupňová piva.

Otazníky kolem alkoholu vyvolalo zkratkovité jednání Lubiny po nehodě. Zraněnému sice poskytl první pomoc, pak se však z místa nehody vypařil a ohlásil se na policejní stanici až po šesti hodinách od nehody.

Ta se stala 24. července ve čtvrt na osm ráno na hlavní silnici u Smiřic na Hradecku. Lubina se nevěnoval řízení a svým volvem vjel do protisměru, kde narazil do nákladního a následně do osobního auta. Náklaďák po srážce vyjel do protisměru, kde se srazil s dodávkou, jejíž řidič na místě zemřel. Nikomu jinému se nic nestalo, škoda na vozidlech dosáhla 900 tisíc korun. Lubina z místa odešel a až před 14. hodinou se přihlásil na policejní služebně ve Dvoře Králové nad Labem, vzdálené od Smiřic vzdušnou čarou 15 kilometrů.