Broumov - Rozsáhlé opravy zdejší nemocnice by měly skončit do konce letošního července.

Proměnu nemocnice v Broumově odstartovalo vloni vedení krajského zdravotnictví, když se rozhodlo přeměnit lůžka chirurgického oddělení na lůžka interny a následné péče a současně do ní investovat 22 milionů korun.



Provoz broumovské nemocnice byl kvůli lůžkové části chirurgického oddělení ztrátový. „Ročně se blížila ztráta této nemocnice pěti milionům korun. Lůžka chirurgie se změnila na lůžka interny a následné péče, kterou nemocnice potřebuje. I díky tomu by se mělo dostat hospodaření této nemocnice z červených čísel,“ uvedl ředitel Oblastní nemocnice Náchod Miroslav Vávra.



Stavbaři již v nemocničních budovách vyměnili okna, rozvody vytápění či vodoinstalace, nyní se dokončuje malování, montuje se osvětlení a datové rozvody. „Rekonstrukce samozřejmě odstraní havarijní stav některých objektů či pracovišť,“ doplnil ředitel Miroslav Vávra.



Stavba je realizovaná za plného provozu nemocnice v omezených prostorách se vzájemným pochopením požadavků jak stavbařů, tak zdravotnického personálu. Rekonstrukce, jejíž průběh výrazně neomezil provoz celé nemocnice, bude hotova do konce letošního července.



V nemocnici bude i nadále fungovat ambulance a výjezdní středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. (id)