V pátek se ještě proháněli po krkonošských sjezdovkách lyžaři, od soboty můžou uložit lyže do sklepa. Aktuální páteční nařízení vlády v nouzovém stavu země zastaví od soboty provoz v lyžařských střediscích. SkiResort Černá hora-Pec ještě ponechává v provozu do neděle 15. března provoz kabinkové lanovky z Janských Lázní na Černou horu. Ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Rokytnici nad Jizerou či Harrachově chtěli mít provozovatelé skiareálů otevřené sjezdovky i v dalších týdnech. Lidé reagují na uzavření lyžařských areálů a předčasný konec sezony různě.

V pátek naposledy. Nařízení vlády v nouzovém stavu země ukončilo provoz lyžařských areálů. | Foto: Deník/Michal Fanta

Zatímco na některých místech sezonu ukončili, jinde to plánovali o víkendu, v některých skiareálech měli ještě provoz nachystaný na další dny. Týká se to Pece pod Sněžkou a Janských Lázní, kde SkiResort Černá hora-Pec plánoval mít otevřené sjezdovky minimálně do 29. března. Ještě v pátek měl SkiResort v provozu ve svých střediscích 37 kilometrů sjezdových tratí a upravených 50 km běžkařských cest. Na Černé hoře bylo 90 centimetrů sněhu, v Peci pod Sněžkou 80 cm.