Někdejší turistický přechod vedoucí do Polska s novou komunikací získal status hraničního přechodu pro osobní dopravu a tomu chtěli před dvěma lety někteří obyvatelé Machovské Lhoty zabránit. Vznikla i petice „Za nerozšíření režimu na hraničním přechodu Machov Lhota-Ostra Góra pro provoz osobních automobilů“, ale ani ta nepomohla k přehodnocení podoby jednoho ze tří velkých silničních projektů realizovaných v Královéhradeckém kraji v rámci Česko-polské přeshraniční spolupráce.

Z místních obyvatel se 7. listopadu otevření přechodu zúčastnil pouze řezbář Petr Kysela, který žije jen pár desítek metrů od něj. „Bylo to rychlovka - pár úředníků z kraje a ze stavební firmy a za chvíli bylo po všem,“ říká Petr Kysela, kterého překvapilo, že tam nebyl ani nikdo z místní samosprávy. Vysvětlení bylo poněkud překvapivé. „Nebyl jsem tam, nikdo nás nepozval, oficiálně o tom nevíme,“ uvedl včera machovský neuvolněný místostarosta Ivo Šulc, podle jehož slov se nejednalo přímo o otevření přechodu, ale o koordinační schůzku. „Poněkud neobvyklá netradiční schůzka, když tam bylo občerstvení a předávali si dárky,“ pousmál se Petr Kysela, který se na místo dostal v podstatě náhodně, když si šel do schránky pro poštu.

Zatímco místní se obávají, že s otevřením silnice se Machovská Lhota, která láká turisty na klidné horské prostředí může stát tranzitní obcí, přes kterou si motoristé budou zkracovat cestu na jiná místa v Čechách i v Polsku, tak krajský radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu vidí v nové spojení s Polskem přínos. „Projekty na zlepšení dopravní obslužnosti v oblasti Stolových hor, Orlických a Bystřických hor a dále Broumovska a Kladsko-valbřišského regionu nám pomohou přilákat polské turisty do dalších zajímavých destinací, a naopak umožní našim turistům dostat se snáze k přírodním a kulturním památkám na polském území,“ věří Pavel Hečko novému hraničnímu přechodu v Machovské Lhotě, po němž přes Ostrou Góru dojedou motoristé do Karlówa a dále do Radkówa, turisty vyhledávaných Stolových hor nebo třeba lázní Duszniki-Zdrój.

A právě zvýšená doprava chmuří čela místní, z nichž mnozí mají domy hned u krajnice úzké silničky. „Provoz se samozřejmě zvedl už před oficiálním otevřením, když byly ty hezké víkendy,“ říká Petr Zima, jehož dům stojí hned u cesty. „Je nám jasné, že proti otevření přechodu nemáme šanci, ale budeme reagovat na případné komplikace, které to přinese,“ ujišťuje Zima, kterému vadí, že vše se dělá pro zrychlení provozu, ale pro bezpečnost místních občanů se neděje nic.

V rámci projektu prošly celkovou rekonstrukcí silnice na obou stranách hranice. Rekonstrukce téměř jedenácti kilometrů silnic vyšla na 75 milionů korun, z nichž 55 miliónů pokryje dotaze z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Součástí stavby byly i úpravy sedmi mostů.

Zbrusu nový asfalt, který byl položen před několika týdny už opět bylo potřeba rozřezat. „Jsou tam špatné uzávěry vodovodních přípojek. Protáčely se, tak se musí vyříznout a opravit, protože by pak nešly uzavřít,“ vysvětlil technik přípravy a realizace staveb údržby silnic KHK důvod, proč se bude fungl nový asfalt opět záplatovat.

Jiří Řezník