„Nejednalo se o slavnostní otevření komunikace, ale o běžné pracovní setkání, na kterém se jednotlivé strany informují o postupu výstavby jak na české, tak polské straně. Obecně se na všech realizovaných rekonstrukcích snažíme zpřístupňovat opravované silnice co nejdříve řidičům, jakmile je to možné. Ve většině letos rekonstruovaných 36 stavbách zprovoznění proběhne bez slavnostního otevření, “ říká technicko-obchodní náměstek ředitele Údržby silnici Královéhradeckého kraje Jiří Koutník, a dodává, že podobná setkání se v minulosti uskutečnily v Říčkách v Orlických horách, v Radkowě nebo v Klodzku.

Jeho slova potvrdil i radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje. „Jednalo se o normální koordinační schůzku v rámci projektu česko-polské spolupráce, na níž se sešli partneři a jednali o tom, co je potřeba dodělat. Projekt na zlepšení dopravní obslužnosti v česko-polské příhraniční oblasti, který se týká Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu, oblasti Machovska a Stolových hor a Orlických a Bystřických hor, má oficiálně končit v příštím roce,“ uvedl krajský radní Pavel Hečko.

V současnosti je silnice III/30315 určená k užívání v režimu průjezd stavbou. „Probíhají zde dokončovací práce mimo vozovku jako výškové napojení sjezdů, terénní úpravy, instalace dopravního značení a úklidové práce. Na polské straně je stavba v obdobném stavu, silnice se doplňuje svodidly a probíhají zde dokončovací práce,“ dodává Jiří Koutník.

I když vytvořením Schengenského prostoru hranice mezi státy pro pohyb občanů jakoby přestaly existovat, hraniční přechody do Polska mají stále svůj význam. Na otázku, zda tedy mohou automobily legálně využívat cestu přes hranice Machovské Lhotě se zdá nemožné získat jednoznačnou odpověď. Zatímco například mapový portál Seznam.cz označuje přechod Machovská Lhota-Ostra Góra za hraniční přechod silniční, tak machovský starosta Jiří Krtička má jasno, že se stále jedná o turistický přechod pro pěší, cyklo, lyže a ekologické invalidní vozíky. „Dokud se to oficiálně neotevře, tak to je pouze pro turisty,“ říká starosta, ale rovněž připouští, že motoristé tu projíždějí. „Jezdí tudy navzdory tomu, že se jedná o porušení zákona. Pokud zazní informace, že se přechod po opravě silnice už otevřel, tak je to v podstatě nabádání k porušování mezinárodních předpisů, protože tam oficiální hraniční přechod pro automobily není,“ upozorňuje machovský starosta.

S tímto závěrem se ztotožňuje i Královéhradecký kraj. "Provoz je stále veden v turistickém režimu. Do předčasného užívání pro motorová vozidla do 3,5 tuny bude silnice uvedena začátkem příštího roku," upřesnil mluvčí kraje Dan Lechmann.

Obavy z nárůstu dopravy už před časem vyslovil jeden z místních obyvatel. „My nechceme, aby byla doprava zastavena úplně - jsme pro malý příhraniční styk z obou stran. Ale až si přivezeme k baráku traktor se dřívím, tak nestojíme o to, aby za námi třicet Poláků troubilo, že se máme uhnout. Žijeme tady my - a ne krajský radní, ani investor,“ má obavu z nárůstu dopravy Petr Zima, který už v minulých dnech zaznamenal nárůst projíždějících automobilů.

Jiří Řezník