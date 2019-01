Náchod - Náchodský rodák, scenárista a herec Tomáš Magnusek dokončil další film.Autor veleúspěšného snímku Bastardi, který se dočkal už i druhého pokračování, se tentokrát pustil do komedie.

Film Školní výlet navazuje tak trochu na Pamětnici, která se točila v Náchodě. Společné mají oba snímky dvě věci: Jde o příběh kamarádů, kteří se sešli po letech, a herecké obsazení je opět hvězdné. Magnusek totiž pro svůj projekt opět dokázal získat hereckou elitu.

Ve Školním výletě si tak zahráli Stanislav Zindulka, Libuše Švormová, Jiřina Jirásková, Petr Kostka, Miriam Kantorková, Bořivoj Navrátil či Zdeněk Srstka.

Herecký koncert Švormové a Zindulky

„Já hraju paní, která před desítkami let emigrovala a teď se vrací do rodné země. Jednak proto, že se jí stýská, jednak proto, že se chce setkat se svými kamarády, které léta neviděla. A chce jim dopřát to, co by si sami dopřát nemohli -luxusní pobyt v lázních a tam s nimi prožít možná i závěr života,“ říká Libuše Švormová, představitelka titulní role.

„Nosný příběh filmu je, že ta dáma se setká se svou dávnou láskou, Stanislavem Zindulkou. Oba se před mnoha lety rozešli a teď hledají vzájemné vazby. A pak je tam i řada scén odehrávajících se mezi starými kamarády, kteří si mezi sebou dělají různé žertíky a schválnosti,“ vypichuje komediální rozměr snímku herečka.

Souběžně s tím lze však sledovat i příběh mladého zlodějíčka, který nastoupí do luxusního hotelu jako kuchař a prožije tam první velkou lásku ke krásné pokojské. Role se zhostila Sandra Nováková, které je hereckým partnerem zpěvák Jan Bendig.

„Je to milý film, plný nejen dojemných scén, ale také legrace. Dochází v něm i k setkání dvou hereckých generací,“ říká Miriam Kantorková, jež si rovněž zahrála jednu z rolí.

Kdysi jim to slíbil, nyní slibu dostál

Tomáš Magnusek obsadil do filmu řadu starších českých herců, kteří patří k tomu nejlepšímu, co česká scéna nabízí.

„Je to můj poslední film s těmito herci, musím se totiž věnovat i jiným projektům,“ říká Magnusek „Ale já jsem jim to kdysi slíbil a jsem moc rád, že jsem toho slibu dostál.“



Podle Tomáše Magnuska, který ve filmu nejen hraje, ale napsal i scénář, je „Školní výlet“ o lásce v každém věku. A také o štěstí a přátelství…

Ve filmu jsou mladý hajzlík i drzý ředitel

„Je to hezká komedie o tom, jak se po letech do země vrací česká zpěvačka a potkává kamarády ze školy. Ty pak bere na velmi nákladnou cestu. V lázních se seznamuje s mladým hajzlíkem, který se zase seznamuje s krásnou recepční, jíž šikanuje drzý ředitel… Celé se to promíchá. Všichni se pak milujou, otravujou, zloběj a nenáviděj. A je z toho Školní výlet,“ líčí s úsměvem Magnusek.

Snímek je pro puberťáky i seniory

Ten má pro diváky vzkaz: „Přijďte se podívat na film Školní výlet. Je pro všechny věkové kategorie. Od puberťáků až po seniory. Je o tom, co hodně postrádáme, a to vážit si lidí navzájem. A taky o hercích, kteří se ve filmu už moc neobjevují. A teď dostali prostor po sedmnácti a někteří i po dvaceti letech.“

Premiéra nového českého filmu se mílovými kroky blíží. V kinech by se měl objevit už 20. února.

Jiří Máslo