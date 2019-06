Premiér Andrej Babiš je trnem v oku stále většímu počtu lidí. Na Letné proti němu a za nezávislost justice demonstrovalo zhruba 250 tisíc lidí. Jeho demisi požadovali vybavení podomácku vyrobenými transparenty. Objevila se hesla jako například Hradec Králové demisi nebo Krkonoše bez Babiše.

Právě z našich největších hor přijelo do hlavního města pět speciálně vypravených autobusů, další horalé dorazili vlakem a vlastními auty. „Tohle jsem v naší zemi třicet let nezažil. V ulicích jsou statisíce pokojných lidí, kterým to není jedno,“ popsal na Facebooku první postřehy z demonstrace známý trutnovský novinář Jan Tuna.

Cestu sice někteří měli komplikovanou, protože vlaky směřující do hlavního města doslova praskaly ve švech, v Praze místy kolabovala doprava a kvůli nadměrnému počtu lidí byla dokonce zavřená stanice metra Vltavská a pro auta i ulice Milady Horákové. Většina účastníků ale považuje nedělní Letnou jako úžasné semknutí obrovského davu lidí se spoustou pozitivní energie. „Není tu k hnutí. Je to mazec, nesrovnatelné s Václavákem,“ vzkázal například Petr Pařízek, který přijel z Hradce Králové.

Někteří dokonce na Letné zažili podobné pocity, jako před třiceti lety při Sametové revoluci. „Bylo to takové déjà vu. Podobně jako tehdy například lidé dělali uličky pro záchranáře. Byla tady skvělá atmosféra, prostě krása. Věřím, že to lidi ještě více propojilo, a že vydrží i dál,“ řekl Jiří Špetla, který se na Letnou vydal ze Svobody nad Úpou s celou rodinou.

V davu se objevovali mladí i staří, muži i ženy, napříč profesemi. „Všude bylo plno, doslova hlava na hlavě. Ale kultivovaný dav, mám z toho výborný pocit. Mrzí mě, že pan prezident dnes říká, že se nemá ulici naslouchat, přitom v roce 1989 sám byl mezi demonstranty. A tehdy byla ulice vyslechnuta!,“ prohlásil Olin Dlouhý z Petříkovic u Trutnova.

Početné výpravy na Letnou z mimopražských oblastí podle trutnovského politologa Petr Justa ukazují, že protest zdaleka není izolovanou záležitostí Prahy, jak často poukazují kritici demonstrací. „To ostatně dokazují i samostatně organizované akce v regionech,“ připomněl Just.

Důvodem podle něj nejsou jen konkrétní události související s výměnou na postu ministra spravedlnosti či předběžné verze auditu o premiérově střetu zájmů. „Řada protestujících tím vyjadřuje svůj obecný názor na současnou politickou situaci a klima ve společnosti. K masovosti a mobilizaci dopomáhají i způsoby, jakými premiér a lidé z jeho okolí na ty protesty reagují,“ uvedl Just.

Protesty mají i nadále pokračovat. Na Letné se demonstranti opět sejdou v sobotu 16. listopadu. V regionech může být podle pořadatelů z Milionu chvilek pro demokracii další příležitostí k protestům například výročí invaze okupačních vojsk 21. srpna nebo Den české státnosti 28. září.