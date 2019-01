POLICE NAD METUJÍ - Ve Staré škole dnes s úderem 16. hodiny startuje výstava s názvem Umění porodit, jež v rámci Celosvětového týdne respektu k porodu pořádá mateřské centrum MaMiNa.

Výstava o porodu a miminkách představí obrázky dětí na téma Jak jsme přišli na svět. | Foto: Ilustrační foto.

Expozice představí obrazy žáků základních a mateřských škol z celé České republiky na téma Jak jsme přišli na svět. Výstava, která potrvá až do neděle, bude otevřena každý den od 13 do 16 hodin. Zítra a v neděli ji mohou zájemci navštívit od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin.

Kromě toho budou ve Staré škole každý den probíhat také zajímavé přednášky. Ve středu v 10 hodin se účastníci dozvědí, kdo je dula a o 60 minut později získají informace o využití muzikoterapie při porodu. Den zakončí zpráva o homeopatii v těhotenství i při porodu. O dalším programu vás budeme informovat.