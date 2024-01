Zachránit život není otázkou odborných dovedností, ale odvahy vystoupit z davu. Jaké jsou základy první pomoci a co můžeme udělat pro zdraví své i ostatních? To prozradil v rozhovoru letecký záchranář Marek Dvořák. Ten vydal knihu, která přináší cenné informace o první pomoci. Čtenáře motivuje k aktivnímu zájmu o zdravotní témata a pomoci v krizových situacích.

Urgentní lékař a letecký záchranář Marek Dvořák sdílí na sociálních sítích zkušenosti a poskytuje rady, jak se chovat v krizových situacích. Popisuje případy ze své praxe, informuje veřejnost o správných postupech poskytování první pomoci | Foto: Deník/Zdena Lacková

Téměř před šesti lety jste si založil instagramový účet @dvorak155. Co vás inspirovalo, sdílet zkušenosti z praxe s veřejností?

Já mám spíš pocit, že jen informuji lidi o tom, jak moc mě baví dělat práci, kterou dělám a o které si myslím, že je tou nejlepší na světě.

Máte více než tři sta tisíc sledujících. Co to vypovídá o vaší práci?

Už když jsem měl okolo dvaceti tisíc, tak jsem si říkal, že je to mazec. Představoval jsem si, jak vypadá dvacet tisíc lidí na jednom místě, třeba na koncertě. Dnes už by to byla poměrně velká párty. (smích) Co to vypovídá o mé práci, nechci hodnotit. Snažím se ji dělat nejlépe, jak za daných okolností umím.

Záchranář Marek Dvořák patří k nejpopulárnějším lékařům v Česku. Historkami z praxe pobavil v talkshow 7 pádů moderátora Honzu Dědka i přítomné diváky:

Kdy jste si uvědomil, že vaše slova mají významný dopad? Že se můžete považovat za influencera?

Když jsem ochotný toto slovo v souvislosti se svou osobou připustit, budu ale tvrdit, že jsem influencer z donucení. Myslím, že mnohem víc jsem lékař, táta, manžel, kámoš. Ostatní věci, jako sociální sítě, mohou být pomíjivé. Nevěnoval bych tomu zbytečnou energii.

Své sledující edukujete pomocí příběhů z praxe. Má osvěta reálný dopad? Zamýšlejí se lidé víc a zajímají se o první pomoc?

Ano. Takovou zpětnou vazbu mám každý den. Že to reálně někomu opravdu pomohlo zachránit život je největší odměna za moji práci na sociálních sítích.

Voláte záchranku z hodinek v lese, ale zachraňují vás doma. Stát chystá změnu

Vaše kniha Mezi nebem a pacientem obsahuje kapitolu zaměřenou na první pomoc. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se při jejím poskytování dopouštíme?

Když už se rozhodneme, že někomu pomůžeme, jde nám to většinou dobře. Máme operátora tísňové linky 155, který je alespoň přes telefon s námi a poradí, co dělat a jak to celé zvládnout. Asi nejtěžší je chtít pomoci, vystoupit z davu.

Jak nejvíc pomůžeme záchranářům?

Poslouchat, co říkají, jaké dávají instrukce a dělat to. Při volání poslouchat, na co se ptá operátor/ka a odpovídat. Nevymýšlet nic kolem.

Jak laik rozpozná, že je situace dost vážná na to, aby vytočil číslo záchranné služby?

Ty nejvážnější a nesporné situace poznáte. Když vypadne dítě z okna nebo někoho na dálnici srazí auto, někdo leží v bezvědomí na ulici a nedýchá, tak je to jasné. Pokud jsou situace sporné, raději říkám, ať lidé zavolají a domluví se. Nejhorší, co se může stát je to, že jim operátor řekne, ať situaci vyřeší jinak než výjezdem záchranky. Vytočit číslo 155 je rozhodně lepší, než později plakat nad nějakým neštěstím a říkat si: „Že já trdlo nezavolal dřív.“



Jaké jsou nejčastější překážky bránící lidem v poskytování první pomoci?

Agresivní bojové včely pod vlivem kokainu. (smích) Ne, dělám si srandu. Jsou to různé strachy v našich hlavách. Většinou pomyslné překážky a mýty - abych mu neublížil…

Co je naprostý základ první pomoci?

Vědět, že první pomocí nikomu neublížím. A myslím že je dobré, aby každý uměl resuscitovat.

Letecký záchranář Marek Dvořák využívá sociálních sítí k edukaci sledujících:

Pokud nejsme schopni poskytnout první pomoc, není to nic špatného ani odsouzeníhodného?

Kdo jsem já, abych někoho soudil. Ať každý žije a koná podle svého nejlepšího svědomí a bude nám tady krásně.

Co by nemělo chybět v žádné lékárničce?

Gumové rukavice.

Ty jsou v každé autolékárničce. Přitom mnozí z nás nevědí, kde ji v autě mají, ani jak ji použít. Nabízíte na vašich stránkách kryjemevamzada.cz kurz, který by v tomto mohl pomoci?

Předně, mějte reflexní vestu ve dveřích auta, ne zahrabanou v kufru. A jak použít lékárničku? To se naučíte na kurzu, ale zvládnete to i bez toho. Nejdřív bych doporučil, naučit se základy. K těm patří první pomoc „holých rukou“ a resuscitace.

Ruce jsou základ

První pomoc „holých rukou“ je způsob poskytování pomoci bez nástrojů nebo vybavení, pouze s použitím rukou a znalostí první pomoci. Techniky mohou zahrnovat srdeční masáž, umělé dýchání a stabilizaci zranění, zaměřené na rychlý a efektivní zásah v kritických situacích.

S jakými typy úrazů se setkáváte nejčastěji a domníváte se, že lze jejich výskytu předcházet?

Občas si v práci řekneme, že takový mechanismus by nevymyslel ani scénárista amerického seriálu. Většinou jsou to opakující se mechanismy typu dopravní nehoda, pád z výšky, sportovní úrazy, pády z koně, popáleniny. Nelétáme ale jen k úrazům. Velkou část naší práce tvoří závažné neúrazové děje, třeba zástava oběhu.

Předcházet jim jde tak, že se zastavíme. Když se následně na deset vteřin zamyslíme, zjistíme, zda je to, co plánujeme udělat, dobrý nápad. Také je to hodně o požívání alkoholu, pod jehož vlivem lidé dělají různé šílenosti.

Záchranka není taxi. Operátory tísňové linky 155 zahlcují zbytečné hovory

Co může pro zdraví udělat každý z nás? Co by si přál lékař na urgentu, kdyby mohl mávnout kouzelným proutkem?

Opět odpovím neinfluencersky. Bylo by naivní, myslet si, že něco změníme přečtením jednoho článku. Asi vám nedám univerzální radu na život, byť otázka je krásně položená. Zkusím to alespoň obecně - všímejte si svého okolí, pomáhejte si, nebuďte lhostejní, usmívejte se, mějte se rádi, važte si sami sebe i svého zdraví a buďte šťastní.